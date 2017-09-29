توفي، فجر الخميس، مؤسس مجلة Playboy الإباحيّة، الأمريكيّ “هيو هيفنر”، عن عمرٍ ناهزَ 91 سنة في “قصر بلاي بوي” الذي كان يقيم فيه بمدينة لوس أنجلوس.

ونعى “كوبر” مدير عام مؤسسة “بلاي بوي إنتربرايزس” والده، وقال إنّه “كان محاطاً بأحبائه” حين وفاته.

وقضى “هيفنر”، الذي كان يظهر محاطاً دائماً بأجمل النساء، قضىمعظم حياته ناشطاً في عالم الإباحيات المصورة وأصدر العدد الأول من مجلة “الفتى اللعوب” في أول أكتوبر 1953 بشيكاغو “بكلفة 1000 دولار، اقترضها من والدته” في سيرته المتضمنة أنه صاحب ثروة تزيد عن 43 مليون دولار.

في سيرته أيضاً، أنه تزوج 3 نساء وارتبط من دون زواج بخمس أخريات، ومن بعضهن له 4 أبناء، أشهرهم Christie Hefner المسؤولة عن المجلة التي أصبحت بين الأكثر توزيعاً بعدد من اللغات في 30 دولة، ووصل توزيعها مجتمعة فيها إلى 7 ملايين نسخة.