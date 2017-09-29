نقل حساب “مجتهد الإمارات” المعروف بنقله تسريبات من داخل دوائر الحكم بالإمارات كثيرا ما ثبتت صحتها، القصة الكاملة للانقلاب على ولي العهد السعودي السابق الأمير محمد بن نايف من قبل محمد بن سلمان، مشيرا إلى دور محمد بن زايد وصبيه محمد دحلان الكبير في تحريض ابن سلمان على الأمير “ابن نايف”.

وأكد “مجتهد الإمارات” في عدة تغريدات دونها عبر حسابه بـ”تويتر” ورصدتها (وطن)، أن السبب الأساسي وراء عزل الأمير “محمد بن نايف” من منصبه هو تحريض كلا من “محمد بن زايد” ومستشاره “دحلان” على “محمد بن نايف”فى لقاء خاص في أبو ظبي.

1-السبب الأساسي وراء عزل الأمير”محمد بن نايف” من منصبه هو تحريض كلا من “محمد بن زايد”ومستشاره”دحلان”على “محمد بن نايف”فى لقاء خاص فى أبو ظبي — مجتهد الإمارات (@mujtahiduae) ٢٩ سبتمبر، ٢٠١٧

وقال “مجتهد الإمارات” الذي سُربت له هذه المعلومات من داخل مجالس “ابن زايد” الخاصة وعلى لسانه: “اللقاء كن قبل عزل الأمير”محمد بن نايف” من منصبه بثلاثة أسابيع وجمع الأمير “محمد بن سلمان” و “محمد بن زايد” و مستشاره الأمني “دحلان” .

قبل عزل الأمير”محمد بن نايف” من منصبه بثلاثة أسابيع 2-اللقاء الخاص جمع الأمير “محمد بن سلمان” و “محمد بن زايد” و مستشاره الأمني “دحلان” . — مجتهد الإمارات (@mujtahiduae) ٢٩ سبتمبر، ٢٠١٧

وتابع أن اللقاء كان مخصصاً حول المشاكل التى تمر بها المنطقة وخلال اللقاء كان هناك مداخلة لـ”دحلان”بأنه لايمكن حل مشاكل المنطقة دون حل مشاكل المملكة، و خاصة مشاكل الحكم و من سيخلف الملك”سلمان” والفراغ الذى سيحدث بعد الملك سلمان. وأضاف “دحلان” انّ هذا الأمر الذي يشغل الأمريكيين وليس له جواب.

3-واللقاء كان مخصص حول المشاكل التى تمر بها المنطقة وخلال اللقاء كان هناك مداخلة ل”دحلان”بأنه لايمكن حل مشاكل المنطقة دون حل مشاكل المملكة.. — مجتهد الإمارات (@mujtahiduae) ٢٩ سبتمبر، ٢٠١٧

4-و خاصة مشاكل الحكم و من سيخلف الملك”سلمان”و الفراغ الذى سيحدث بعد الملك سلمان

و أضاف “دحلان” هذا الأمر الذى يشغل الأمريكان وليس له جواب .. — مجتهد الإمارات (@mujtahiduae) ٢٩ سبتمبر، ٢٠١٧

ووفقا لـ”مجتهد الإمارات”، أضاف “دحلان” قائلاً: “لابد أن تتصدر شيخ ‘محمد‘ البديل و بأن تكون خليفة لوالدك فى الحكم و خاصة أن الأمير ‘محمد بن نايف‘ يتربص الفرص لتعينه حاكما”.

5- و أضاف “دحلان”لابد أن تتصدر شيخ “محمد” البديل و بأن تكون خليفة لوالدك فى الحكم و خاصة أن الأمير “محمد بن نايف” يتربص الفرص لتعينه حاكما — مجتهد الإمارات (@mujtahiduae) ٢٩ سبتمبر، ٢٠١٧

واستمر”دحلان” في تحريضه وتخويفه للأمير “محمد بن سلمان” قائلا إن “محمد بن نايف”سيقوم بانقلاب عسكري ضده مستقبلا وسيسحب بساط الحكم من تحت قدميه.

6-و استمر”دحلان”فى تحريضه

وتخويفه للأمير”محمد بن سلمان”قائلا بأن”محمد بن نايف”سيقوم بانقلاب عسكري ضده مستقبلا وسيسحب بساط الحكم من تحت قدميه — مجتهد الإمارات (@mujtahiduae) ٢٩ سبتمبر، ٢٠١٧

وأضاف “دحلان”: لهذا لابد من خطوات استباقية لتقليم أظافر الأمير “محمد بن نايف” و تحجيم مكانته.

7- و أضاف “دحلان” لهذا لابد من خطوات استباقية لتقليم أظافر الأمير “محمد بن نايف” و تحجيم مكانته .. — مجتهد الإمارات (@mujtahiduae) ٢٩ سبتمبر، ٢٠١٧

وتتابع التسريبات أنه خلال اللقاء الخاص تفاجأ الأمير “محمد بن سلمان” من بعد نظر “دحلان” و ذكائه السياسي.

8- خلال اللقاء الخاص تفاجيء الأمير “محمد بن سلمان” من بعد نظر “دحلان” و ذكائه السياسي … — مجتهد الإمارات (@mujtahiduae) ٢٩ سبتمبر، ٢٠١٧

ويروي “مجتهد الإمارات” أنه بعد انتهاء اللقاء الثلاثي الذي استمر أكثر من 65 دقيقة غادر الأمير “محمد بن سلمان” إلى المملكة و تم رفع الأمر لوالده الملك سلمان، وبدوره عقد اجتماع خاص و أعلن عن عدة تغيرات في المناصب السيادية في القيادة بحجة ضخ قيادات شابة في الحكم.

9- بعد انتهاء اللقاء الثلاثي الذى استمر أكثر من 65 دقيقة غادر الأمير “محمد بن سلمان” إلى المملكة و تم رفع الأمر لوالده الملك سلمان … — مجتهد الإمارات (@mujtahiduae) ٢٩ سبتمبر، ٢٠١٧

10 – و بدوره عقد اجتماع خاص و أعلن عن عدة تغيرات فى المناصب السيادية فى القيادة بحجة ضخ قيادات شابة فى الحكم .. — مجتهد الإمارات (@mujtahiduae) ٢٩ سبتمبر، ٢٠١٧

واستطرد “مجتهد الإمارات” قائلاً: “وتم تعيين الأمير محمد بن سلمان وليا للعهد خشية حدوث أية طاريء ، و تم إقالة الأمير محمد بن نايف من منصبه ..”.

11- و تم تعيين الأمير “محمد بن سلمان” وليا للعهد خشية حدوث أية طاريء ، و تم إقالة الأمير “محمد بن نايف” من منصبه .. — مجتهد الإمارات (@mujtahiduae) ٢٩ سبتمبر، ٢٠١٧

ووفقا الخطة التي وضعها “ثلاثي الشيطان” في اجتماعهم الخاص، بدأت بعد ذلك الأذرع الاعلامية بتشويه سمعة الأمير “محمد بن نايف” و إسقاطه إعلاميا من خلال نشر إشاعات بأن غير سوي و يتعاطي مواد مخدرة.

12- بعد ذلك بدأت الأذرع الاعلامية بتشويه سمعة الأمير”محمد بن نايف” و إسقاطه إعلاميا من خلال نشر إشاعات بأن غير سوى و يتعاطي مواد مخدرة .. — مجتهد الإمارات (@mujtahiduae) ٢٩ سبتمبر، ٢٠١٧

وقال إن الحملة على الأمير “محمد بن نايف” بدأت عبر مواقع التواصل ثم انتقلت إلى العديد من الصحف العربية و العالمية.

13- الحملة على الأمير “محمد بن نايف” بدأت عبر مواقع التواصل ثم انتقلت إلى العديد من الصحف العربية و العالمية .. — مجتهد الإمارات (@mujtahiduae) ٢٩ سبتمبر، ٢٠١٧

وأوضح بالنهاية أن حالة الحقد التى يكنها “محمد بن زايد” هي وراء التحريض على الأمير”محمد بن نايف” وخاصة أن والده الراحل الأمير “نايف” كان على خلاف مع أبناء زايد.

14-حالة الحقد التى يكنها “محمد بن زايد”هى وراء التحريض على الأمير”محمد بن نايف”و خاصة أن والده الراحل الأمير”نايف”كان على خلاف مع أبناء زايد — مجتهد الإمارات (@mujtahiduae) ٢٩ سبتمبر، ٢٠١٧

كما أكد أن “محمد بن زايد” يتفاخر فى مجالسه الخاصة و بين إخوانه أنه وراء تنحية الأمير”محمد بن نايف” وهذا دليل على حقده ودوره الخبيث فى هذه المؤامرة.