على ما يبدو أن الداعية السعودي عائض القرني لم يسعفه وقته للثناء والمديح لقرار الملك سلمان بن عبد العزيز بالسماح للمرأة السعودية بقيادة السيارة، فاستغل واقعة تهديد أحد المراهقين للنساء اللواتي سيقدن السيارة ليدلي بدلوه في الامر.

وعبر مقطع فيديو تناقلته مواقع التواصل الاجتماعي، انتقد “القرني” موجة التندر بالنساء التي شهدتها مواقع التواصل الاجتماعي بعد قرار السماح للمرأة بقيادة السيارة، مبينا مكانة المرأة في الدين الإسلامي وأهمية دورها في المجتمع .

وظهر “القرني” في مقطع الفيديو الذي رصدته “وطن”، قائلا :”لاحظت في بعض وسائل التواصل الاجتماعي بعض استهزاء الرجال من النساء بمناسبة القرار الأخير بقيادة المرأة للسيارة ،وأنا أقول كما يقول المتنبي؛

لو أن النساء كما انعرفن.. لفضلت النساء عن الرجال

فما التأنيث لاسم الشمس عيب.. ولا التذكير فخر للهلال”

وأضاف” “قرأت في التاريخ أن بعض النساء واحدة أفضل من ألف رجل، وأعرف في مجتمعنا نساء المرأة الواحدة تصرف على زوجها واشترت له بيت وسيارة ورجلته ووظفته وقدمته وشرفته، وبعض الرجال مايسوى “تيس ” والمرأة هي المدبرة؛ فلماذا التهميش هذا والسخرية انت تسخر بعرضك وشرفك، نحن أبناء نساء، فالرسول عليه الصلاة والسلام قدر واحترم المرأة”؛ فلماذا التفكه والتندر بالمرأة هي اختك ..هي أمك هي زوجتك. .هي بنتك”.

وختم “القرني ” بقوله :”أعرف فتيات في المجتمع متعلمات ومنتجات ويعلمن أولادهن ويصرفن على الرجال ، كفوا عن الاستهزاء بالنساء و احترموا مشاعركم ودينكم والأخوات والأمهات” .

الشيخ #عائض_القرني يرد على من يستهزأ بالنساء عبر مواقع التواصل بعد الأمر السامي بـ #السماح_بقيادة_المراة ” رُب امرأة واحدة أفضل من ألف رجل” pic.twitter.com/rDeFvM6lxY — أخبار #المدينة (@News_Madinah) ٢٨ سبتمبر، ٢٠١٧

وكان ناشطون قد تداولة مقطع فيديو لمراهق توعد فيه بأنه سيقدم على حرق سيارات النساء المتعطلات على قارعة الطريق، بعد السماح لهن بالقيادة.

#مراهق_يهدد_النساء_بالعنف

أملي بالله ثم بمسؤولينا بالتصدي لتصرفات هولاء المراهقين #فكرياً؛ الذي يمارسون التهديد بالعنف ضد نساء الوطن . pic.twitter.com/x55Sfr4Ty0 — HESHAM (@hhhtjm) ٢٨ سبتمبر، ٢٠١٧

ووجّه أمير المنطقة الشرقية في السعودية، بالقبض على مراهق ظهر في فيديو معلقا على السماح للمرأة بقيادة السيارة.

وقال حساب “إمارة الشرقية” الرسمي على “تويتر”، إن الأمير سعود بن نايف بن عبد العزيز أمر بتوقيف المراهق، وإحالته إلى النيابة العامة.