تزامنا مع حلول يوم عاشوراء، قال الداعية السعودي البارز محمد العريفي، الذي أصبح أحد أهم أبواق النظام السعودي من خلال دعم قرارت ولي العهد محمد بن سلمان الكارثية وإضفاء الصبغة الدينية عليها، إن إظهار مشاعر الفرح أو الحزن في يوم عاشوراء، أمر غير جائز.

جاء ذلك في تغريدة للعريفي على صفحته بـ”تويتر”، حيث قال: “يوم عاشوراء لا يجوز أن تُظهر فيه فرحاً واحتفالاً ولا مصيبة وبكاءً بل تصومه فقط كما صامه النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته وآل بيته.”

يوم عاشوراء لا يجوز أن تُظهر فيه فرحاً واحتفالاً ولا مصيبة وبكاءً

بل تصومه فقط كما صامه النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته وآل بيته — د. محمد #العريفي (@MohamadAlarefe) ٢٩ سبتمبر، ٢٠١٧

وتابع العريفي في تغريدة منفصلة: “لشدة حرصه صلى الله عليه وسلم على صيام عاشوراء أنه أمر من كان أكل في صباح يوم عاشوراء بأن يُمسك ويصوم بقية يومه كما رواه البخاري ومسلم.. الأفضل أن ينوي صيام عاشوراء من الليل قبل أن ينام، وإن نوى الصوم بعد استيقاظه وأمسك عن الطعام وصام إلى غروب الشمس فلا بأس.”.

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لشدة حرصه صلى الله عليه وسلم على صيام عاشوراء أنه أمر من كان أكل في صباح يوم عاشوراء بأن يُمسك ويصوم بقية يومه

كما رواه البخاري ومسلم

.. — د. محمد #العريفي (@MohamadAlarefe) ٢٩ سبتمبر، ٢٠١٧

تغريدة “العريفي” لم تقابل هذه المرة بالثناء والشكر والدعوات للشيخ كالعادة، بل تحولت لمنصة هجوم صاروخية بعيدا عن أصل التغريدة، حيث استنكر العديد من المغردين موقفه “المخزي” الأخير من حملة الاعتقالات التي شنها النظام ضد دعاة المملكة ومنهم أصدقاء مقربين له.

وانت لا تنسى ما اوصاك به

شبيح البلاط الملكي

سعود القحطاني ما تقوله

بتغريداتك القادمة حتى تحفظ

سلامتك من الاعتقال pic.twitter.com/FWRyNDCVz2 — ام مصطفى (@mhmedleft) ٢٨ سبتمبر، ٢٠١٧

انتا مالك بالكلام دة يا شيخ انتا شغلتك دلوقتى تطبل لابن سلمان علشان يرضى عنك — مسلم وافتخر (@rWIYkqZUSVm1i0s) ٢٨ سبتمبر، ٢٠١٧

ياشيخ ش رايك بقيادة النساء تكلم يشيخ قول الحق يشيخ — برنس الشمال (@IHsMvHC7YVoneCB) ٢٨ سبتمبر، ٢٠١٧

هل سيصومه ولي الأمر سلمان او ابنه ؟ … سانتظر موقفهم ثم اقرر على ضوئه — أنس ديدات (@Anasddr) ٢٨ سبتمبر، ٢٠١٧

بما أنك فقط تدعو إلى الصلاة والصيام وو… ووو…..

وبما انك لا تقترب من الجهاد وتبارك اعتقال اخوانك

فأنت ستبقى حرا طليقا مرضيا عنك — ابو حسن الشامي (@GLcvAdwyc8JjmJr) ٢٨ سبتمبر، ٢٠١٧

ياشيخ هل يحوز امرأه من ادلب ان تصوم وهي تحت انقاض منزلها ياشيخ هل يجوز صيام اطفال سوريا وهم مبتورين الاذرع ياشيخ اليس المسلم اخو المسلم 😏😏😏 — همام العمده (@gmatalumjh) ٢٨ سبتمبر، ٢٠١٧

شكرًا يا دكتور بغيت اعرف ليش تغير رأيك، خلاص المبايض ما تتاثر بعد القرار؟https://t.co/cPmzrYIl6Q — Crøwley† (@lssaShady) ٢٨ سبتمبر، ٢٠١٧

وليست هذه المرة الأولى التي يتجاهل فيها العريفي اعتقال زملاءه، حيث أنه استمر في حالة السقوط التي بدأها منذ اندلاع الأزمة الخليجية، وتجاهل نبأ اعتقال السلطات السعودية لعدد من الدعاة فور وقوعه، وهم الذين طالما امتدح علمهم وشاركهم الندوات، موجها شكره للملك سلمان بن عبد العزيز وولي العهد محمد بن سلمان.