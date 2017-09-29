كشفت النشرة الشهرية لمؤسسة النقد العربي السعودي “ساما”، وهي ذاتها البنك المركزي في المملكة العربية السعودية، تراجع الموجودات الإجمالية بنهاية شهر أغسطس/ آب 2017 إلى 1.874 تريليون ريال (500 مليار دولار)، مقابل 2.167 تريليون ريال (578 مليار دولار) بنهاية الشهر ذاته من العام الماضي، بانخفاض نسبته 13.52%.

وتراجعت الموجودات 2.04% مقارنة بشهر يوليو/تموز الماضي، والذي سجل 1.913 تريليون ريال (510 مليارات دولار).

وبذلك، تراجعت الموجودات في البنك المركزي السعودي بقيمة 78 مليار دولار خلال عام واحد بين أغسطس 2016 و2017، في حين وصل التراجع إلى 10 مليارات دولار خلال شهر واحد بين يوليو وأغسطس 2017.

وأظهرت البيانات الشهرية انخفاض الاستثمارات في الأوراق المالية بالخارج إلى 1.247 تريليون ريال في أغسطس الماضي، من 1.411 تريليون في أغسطس 2016، وهذه الاستثمارات تمثل 67% من إجمالي موجودات مؤسسة النقد.

وتراجعت ودائع “ساما” لدى البنوك بالخارج بنسبة 25.37%، إلى 334.3 مليار ريال في أغسطس الماضي، من 448 ملياراً في أغسطس 2016. وتعادل هذه الودائع 18% من إجمالي موجودات مؤسسة النقد العربي السعودي.

كما هبطت الموجودات المتنوعة الأخرى بنسبة 20% بنهاية أغسطس/ آب 2017 لتصل إلى 32.3 مليار ريال في أغسطس 2017، من 40.4 ملياراً في أغسطس 2016، وهي تمثل 2% من إجمالي الموجودات.

أما موجودات النقد الاجنبي والذهب، فقد تراجعت هي الأخرى من 237,394 مليار ريال في أغسطس 2016 إلى 237,290 في أغسطس الماضي.