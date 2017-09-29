في إطار دفاعه المستمر واستكمالا لدوره “التطبيلي” لكل ما يصدر عن أمراء “آل سعود”، زعم الباحث والحقوقي الجزائري، الدكتور أنور مالك بأن قرار منع المرأة السعودية من قيادة السيارة لم يكن يوما سياسيا، بل كان اجتماعيا ومدعوم دينيا، في إشارة إلى حكم المملكة يخضع لبعض رجال الدين الذين أكدت الشواهد بانهم ليسوا إلا أداة في أيدي الملك ويفتون وفق هواه وليس العكس.

وقال مالك في تدوينة له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن” ردا على فضحه من قبل المغردين الذين انتقدوا حديثه خلال مداخلة له عبر “الجزيرة”:” قلت على الجزيرة أنه لا يوجد قرار سياسي يمنع قيادة المرأة للسيارة في #السعودية بل المنع كان اجتماعيا مدعوم دينيا ومن يقولني بغيره فقد كذب علي”.

قلت على الجزيرة أنه لا يوجد قرار سياسي يمنع قيادة المرأة للسيارة في #السعودية بل المنع كان اجتماعيا مدعوم دينيا ومن يقولني بغيره فقد كذب علي — أنور مالك (@anwarmalek) September 28, 2017

من جانبهم، استنكر المغردون هذا الدفاع الباطل عن حكام السعودية، مؤكدين بأنه لطخ تاريخه بدفاعه عن “آل سعود” باعتبارهم آخر البشر الذين يمكن الدفاع عنهم، واصفين إياه بالمنافق.

المجتمع لا يمنع بل الدولة والسلطة والبوليس يمنع — Madawi Al-Rasheed (@MadawiDr) September 28, 2017

انت كحقوقي أفنى عمره دفاعا عن الحريات أظنك تهين نفسك وتلطخ ماضيك بدفاعك المستميت عن المملكة.

آخر بلد يمكن لشخص عاقل أن يدافع عنه هو السعودية — سعد الحامدي (@hammdi867) September 28, 2017

يا انور تطبيلك يتورع عنه سلاتيح المباحث

تقول قرار مجتمعي وكأننا في دولة ديموقراطية !!!

يكفينا المطبلين عندنا لا نحتاج لمنافقين من الخارج — ناصر الرشيد (@NasserAlrasheed) September 28, 2017

يامنافق الدكتورة مضاوي عرتك تماما ومع احترامي أن لست ند لها فهي تدافع عن قضيتها باقتناع اما انت تدافع وراء رزقك ومن غير قناعة — Business (@Busines91955501) September 28, 2017

انت مجرد أجير، تقول حسب ما تأخذ من أموال وتدعي النضال والشرف.. كلامك كذب وانت كاذب وتعرف أننا نعرف أنك كاذب. — Mazen مازن يوسف (@MazeYoussef) September 28, 2017

جافيت الحقيقة ، وأصبحت كالأجير — ياسر الدالي (@addali1990) September 29, 2017

انت اكذب من شاهدت طوال حياتي

يااخي خذ مصروفك من الديوان الملكي

وانطم بهذلت حياتك استحي قليل — اليمن NEW (@WjGJrWp8b791Rg7) September 28, 2017

يا مصيبة الا تكتف من لعق بلاط ال سعود

انت تدعي و نحن نرى و نسمع و نلمس انك لاعق بلاط

حتى القرار ارجعته اجتماعيا دينيا و ليس ال سعوديا

هزلت — وليد (@dilouzneb) September 28, 2017

واشتهر الباحث الجزائري أنور مالك بدفاعه المستميت عن المملكة العربية السعودية لدرجة أثارت الاستغراب لدى الكثير من المغردين، في حين أكد رواد مواقع التواصل الاجتماعي بأنه إحدى ادوات “آل سعود” التي تستخدمها ضد إيران ويتلقى دعما ماليا منهم، مشددين بأن قناة “الإيمان” التي يمتلكها والموجهة ضد إيران تاتي ضمن هذه السياسة.

ويحاول أنور مالك أن يصور للمتابعين على أن آل سعود هم المدافعون عن حقوق السنة المسلوبة والحصن المنيع ضدّ أطماع إيران.