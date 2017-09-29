كشف حساب “معتقلي الرأي” المتخصص في التعريف بمعتقلي الرأي داخل السعودية، أن السلطات في المملكة استدعت الداعية السعودي المعروف، ناصر العمر، وقد أطلق سراحه بعد أخذ تعهداتٍ منه.

وجاء في تغريدةٍ نشرها الحساب أنّ “ناصر العمر تم استدعاؤه وايقافه لبضع ساعات في يوم 12-9-2017 ، وبعد أن أخذوا منه تعهدات كثيرة، أطلقوا سراحه”.

تنويه:#ناصر_العمر تم استدعاؤه وايقافه لبضع ساعات في يوم 12-9-2017 ، وبعد أن أخذوا منه تعهدات كثيرة، أطلقوا سراحه pic.twitter.com/a1B9wKzApq — معتقلي الرأي (@m3takl) ٢٨ سبتمبر، ٢٠١٧

يذكر أن “العمر” قد وَضعته السلطات السعودية على قائمةٍ بالمنع من السفر من المملكة.

وتشن السلطات السعودية حملة اعتقالات في صفوف العلماء في المملكة والمعارضين، للتوجه الجديد الذي يقوده ولي العهد محمد بن سلمان، اعتقل على إثرها العشرات الذين كان من بينهم الشيخ سلمان العودة وعوض القرني وعلي العمري.