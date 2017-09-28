كشفت مصادر صحفية أردنية بأن هنالك مفاوضات جرت مع أحد النواب، الذي بعد اعتزامه وتوعده لزميل له في البرلمان الأردني بتسريب صور فاضحة له تم التقاطها اثناء تواجده في أوكرانيا لقضاء أجازته.

وأوضحت المصادر الصحفية بأن خلافا حاد اندلع بين النائبين بعد عودتهم من الإجازة، حيث قام النائب بإلتقاط صور لزميله مع إحدى الفتيات الأوكرانيات بهاتفه، ومن نشبت خلافات بينهما، أدت بالأخير إلى التهديد بنشر تلك الصورة وفضح أمره، بحسب مخا نقله موقع “سرايا نيوز“.

وأكدت المصادر بأن توسط عدد من النواب لدى النائب المعني لحذف الصورة إلا أنه اشترط اعتذار زميله له على ما بدر منه، ليقوم بعدها بالتعهد بحذف تلك الصور.