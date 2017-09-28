تداول ناشطون عبر موقع التدوين المصغر “تويتر” مقطع فيديو للمندوب السعودي الدائم في الأمم المتحدة عبد الله المعلمي لحظة تعرضه لموقف محرج جدا خلال إعلانه سماح بلاده بقيادة المرأة للسيارة.

وبحسب الفيديو المتداول الذي رصدته “وطن”، فقد حاول “المعلمي” الإعلان عن قرار بلاده بالسماح للمرأة السعودية بقيادة السيارة بحماس شديد منتظرا التصفيق من الحضور إلا أن احدا لم يقم بذلك.

ولتدارك الموقف، قام “المعلمي” بالتصفيق لنفسه داعيا الحضور للتصفيق، ليقوم البعض بالتصفيق مجاملة.

مندوب #السعودية بالأمم المتحدة يعلن خبر #السماح_بقيادة_المرأة بحماس ومنتظر تصفيق حار .. وصدموه بالسكوت فصفق لنفسه..! pic.twitter.com/yQ63w3q10e — جابر الحرمي (@jaberalharmi) September 27, 2017

وكان العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز قد أصدر أمرا ملكيا مساء الثلاثاء الماضي يقضي بالسماح للمرأة بتملكرخصة لقيادة السيارة بالمملكة.

وجاء في الأمر الملكي بحسب وكالة الانباء السعودية “واس” “صدور أمر سام باعتماد تطبيق أحكام نظام المرور ولائحته التنفيذية – بما فيها إصدار رخص القيادة – على الذكور والإناث على حد سواء”.

وأشار الأمر الملكي بتشكل لجنة على مستوى عال من وزارات : ( الداخلية ، والمالية ، والعمل والتنمية الاجتماعية ) لدراسة الترتيبات اللازمة لإنفاذ ذلك , وعلى اللجنة الرفع بتوصياتها خلال 30 يوماً من تاريخه والتنفيذ من 10 / 10 / 1439 هـ ووفق الضوابط الشرعية والنظامية المعتمدة.