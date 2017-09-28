تداول ناشطون سعوديون عبر مواقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك وتويتر” مقطع فيديو يَظهر فيه شاب سعودي بجانب أمير منطقة الرياض فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، يخبره بأن والدته تحبه.

ووفقا للفيديو المتداول الذي رصدته “وطن”، ولاقى استياء المغردين إنَّ “أمي تقدِّرك وتحبك ولو إنها مو على ذمة الوالد كنت زوّجتك إياها”.

من جانبه ردّ الأمير الذي يبلغ من العمر 64 عاماً على الشاب السعودي بعد ان قدم له عرض تزويجه والدته لو لم تكن متزوجة قائلا: “لتكون قريباً مني وأقوم بتأديبك دائماً”.

من جانبهم، استنكر مغردون ما جاء على لسان الشاب السعودي، مشيدين برد أمير الرياض الذي جاء هادئا وأوصل له رسالة بأنه غير مؤدب.

نعم الرد

يا أمير الرياض

المواطن للأمير

(أمي لو إنها مو على ذمة الوالد كنا نزوجك إياها)

ليردعليه الأمير(على أساس تكون قريب مني ودائما أأدبك) — سعد الشعلاني (@maged357912) September 28, 2017

يبيع امه وينكر ابوه عبد الريال لاتعليق 🤔

رد أمير الرياض كفى ووفى 👍🏼 https://t.co/gZ2yp71ymH — hdhُ0dh ،، nfc (@hdh0dh) September 28, 2017

رد أمير الرياض برد قلبي ،، كفو مليون كفو 🌹 الأم والأب المفروض ما حد يدخلهم في مواضيع الاستخفاف و البثارة ،، https://t.co/2HaSuqRT0X — سامي الحريري (@sami_mr_goal) September 27, 2017

تزوجها عشان اخلاق امير الرياض ولا عشان الفلوس ؟ ياحيف على رجال اخر زمن — فهد العتيبي 56+ (@fahd_al_otaibii) September 27, 2017