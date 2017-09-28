تداول ناشطون سعوديون عبر “فيسبوك وتويتر” مقطع فيديو يَظهر فيه شاب سعودي بجانب أمير منطقة ، يخبره بأن والدته تحبه.

 

ووفقا للفيديو المتداول الذي رصدته “وطن”، ولاقى استياء المغردين إنَّ “أمي تقدِّرك وتحبك ولو إنها مو على ذمة الوالد كنت زوّجتك إياها”.

 

من جانبه ردّ الأمير الذي يبلغ من العمر 64 عاماً على الشاب السعودي بعد ان قدم له عرض تزويجه والدته لو لم تكن متزوجة قائلا: “لتكون قريباً مني وأقوم بتأديبك دائماً”.

 

من جانبهم، استنكر مغردون ما جاء على لسان الشاب السعودي، مشيدين برد الذي جاء هادئا وأوصل له رسالة بأنه غير مؤدب.