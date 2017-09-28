نشرت وحدة الإعلام الحربي التابعة للحوثيين اليوم الخميس، مشاهد جديدة لعملية اقتحام عدد من المواقع العسكرية السعودية التي تتمركز فيها أعداد كبيرة من الجنود السودانيين التي وصفتهم بأ”المرتزقة” في منطقة الرمضة بقطاع جيزان السعودي.

ووفقا للفيديو الذي رصدته “وطن”، فقد أظهرت المشاهد لحظة تقدم مجموعة قليلة من قوات الحوثيين واللجان الشعبية التابعة لهم إلى مواقع وتحصينات “المرتزقة” بعد تمشيطها بقصف مدفعي مكثف.

كما عرض الفيديو جثث بعض القتلى وهوياتهم ومتعلقاتهم الشخصية، بعد قصف متبادل وإطلاق نار كثيف بين الطرفين، في حين هدد أحدهم بأن هذا سيكون مصير “كل خائن وعميل” يغزوا أرضهم.

وجاء هذا الفيديو بعد ساعات من كشف مسؤول في الجيش السوداني عن خسائر قوات بلاده المشاركة في التحالف العربي الذي تقوده السعودية في اليمن منذ 26 مارس/ آذار 2015.

وقال قائد قوات الدعم السريع في الجيش السوداني في حوار مع صحيفة “الجريدة” السودانية إن 412 من القوات السودانية قتلوا بينهم 14 ضابطاً خلال المعارك في اليمن.

وأضاف الفريق محمد حمدان حميدتي، أن قوات الجيش السوداني شاركت بفعالية وتمكنت من تحرير مناطق في اليمن، إلى جانب القوات اليمنية والسعودية والإماراتية والبحرينية في غالبية 40 جبهة قتال.

ولم يحدد الفريق حميدتي عدد جرحى الجيش السوداني الذين أصيبوا في معارك اليمن، إلا أنه من المتوقع أن يكونوا أضعاف أعداد القتلى.