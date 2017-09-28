شهد مطار القاهرة الدولي الذي لا تتوانى فضائحه عن الانتشار فضيحة جديدة، بعد أن تفاجأ المسافرين القادمين لمصر بقيام الشرطة المصرية بإغلاق بوابات المطار مما أثار حالة من الاستياء الشديد بين المسافرين.

ووفقا للفيديو المتداول الذي رصدته “وطن”، فقد أوضح أحد المسافرين القادمين والذي صور المقطع بأن الشرطة قامت بإغلاق البوابات وحبستهم دون معرفة السبب، مؤكدا عدم استطاعتهم دخول المطار قائلا بسخرية: “مصر قافلة”.

وأضاف خرجنا من الطيارة ومش عارفين ندخل “لقينا باب مصر مقفول”.