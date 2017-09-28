كشف حساب “معتقلي الرأي” على موقع التدوين المصغر “تويتر” والمتخصص في نقل أخبار المعتقلين، بأن المستشار في الديوان الملكي السعودي سعود القحطاني استدعى الداعية محمد العريفي وعقد معه صفقة بأن يتوقف عن مهاجمة قناة “العربية” مقابل ان تكف القناة عن مهاجمته.

وقال حساب “معتقلي الرأي” في تدوينات له عبر موقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن”:” سعود القحطاني إستدعى #العريفي وسأله عن مهاجمته لقناة العربية، فقال له(لأنها تهاجمني) فطلب منه إيقاف هجومه، ووعده بأن توقف القناة هجومها عليه”.

سعود القحطاني إستدعى #العريفي وسأله عن مهاجمته لقناة العربية، فقال له(لأنها تهاجمني) فطلب منه إيقاف هجومه، ووعده بأن توقف القناة هجومها عليه — معتقلي الرأي (@m3takl) September 28, 2017

وأضاف في تغريدة أخرى كاشفا أن ” #العريفي طلب من سعود القحطاني مقابلة ابن سلمان لرفع الحظر عن محاضراته، فرفض، لكنه قال له (إكتب معروضا) وسأرفعه له، وبالفعل كتب معروض وسلمه اياه”.

#العريفي طلب من سعود القحطاني مقابلة بن سلمان لرفع الحظر عن محاضراته، فرفض، لكن قال له(إكتب معروضا) وسأرفعه له، وبالفعل كتب معروض وسلمه اياه — معتقلي الرأي (@m3takl) September 28, 2017

وكانت انباء قد ترددت قبل أيام بأن السلطات السعودية أقدمت على اعتقال الداعية محمد العريفي، ليتضح بعدها انه مجرد استدعاء وقد تم إطلاق سراحه دون معرفة تفاصيل الاستدعاء.

يشار إلى أن حساب “العهد الجديد” الذي أثبتت الأيام صدق ما ينقله، قد كشف في 28 يونيو/حزيران الماضي أن الديوان الملكي السعودي أصدر أمرا بمنع الداعية محمد العريفي من السفر، على الرغم من مبايعته لولي العهد الجديد وهجومه على قطر التي طالما أشاد بها.

وقال حساب “العهد الجديد” في تدوينات له عبر حسابه بموقع “تويتر” رصدتها “وطن”:” بعد أسبوعين من منع سلمان العودة من السفر، أمر -من الديوان- بمنع العريفي من السفر. -ولا غرابة فالعهد الجديد عهد تضييق وتنكيل بتهم الإرهاب”.

بعد أسبوعين من منع سلمان العودة من السفر، أمر -من الديوان- بمنع العريفي من السفر.

-ولا غرابة فالعهد الجديد عهد تضييق وتنكيل بتهم الإرهاب. — العهد الجديد (@Ahdjadid) June 28, 2017

وكشف “العهد الجديد” أيضا عما يتعرض له المغردين من ترهيب على يد المستشار في الديوان الملكي سعود القحطاني، قائلا: ” من يعرف سعود يعرف تحقيقاته في جلسات استدعاء الديوان والتي يتم فيها مساومة المغردين والكتاب على عقولهم وآرائهم كما ويتم تهديدهم وإرعابهم”.

من يعرف سعود يعرف تحقيقاته في جلسات استدعاء الديوان والتي يتم فيها مساومة المغردين والكتاب على عقولهم وآرائهم كما ويتم تهديدهم وإرعابهم — العهد الجديد (@Ahdjadid) June 27, 2017

وكان الداعية السعودي محمد العريفي قد أثار حالةً من الجدل الواسع بسلسلة تغريداتٍ هاجمَ فيها قطر واتهمها بالتدخل في الشؤون الداخلية لدول الخليج.

ووفقا لنشطاء، فإن انقلاب “العريفي” جاء تأكيداً للأنباء التي تحدثت عن وصول تهديدات لعدد من الدعاة السعوديين المعروفين، من جهاتٍ عليا تتوعدهم بالسجن والتعذيب إذا لم يحذفوا تغريداتهم التي أثنوا فيها على دولة قطر، في ظلّ الحصار “السعودي – الإماراتي” الذي فُرِضَ عليها