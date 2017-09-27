في إطار التفاعل مع قرار الملك سلمان بن عبد العزيز السماح للمرأة السعودية بقيادة السيارة بدءا من العام المقبل، ضج موقع التدوين المصغر بمئات الآلاف من التغريدات المؤيدة والمعارضة لهذا القرار واشتعلت حرب الهاشتاجات بين المغردين.

وعلى غرار الهاشتاج الذي أطقلته اللجان الإلكترونية التابعة للمستشار في الديوان الملكي سعود القحطاني بعنوان: ” #الملك_ينتصر_لقياده_المراءه” واحتل المركز الأول في الترند السعودي لمدة ساعات، أطلق مغردون هاشتاجا مضادا بعنوان: ” #الشعب_يرفض_قيادة_المرأة”، تمكن من إزاحة الهاشتاج المؤيد من الصدارة ليحتل المركز الاول في الهاشتاجات الاكثر تداولا في المملكة العربية السعودية حتى الآن.

واللافت في التغريدات التي انتشرت تحت هذا الهاشتاج أن الغضب لم يقتصر على سعوديين، بل سعوديات أيضاً، وخاصة أن القرار جاء بعد يومين من احتفالات اليوم الوطني، التي شهدت اختلاطاً ورقصاً في شوارع العاصمة الرياض، الأمر الذي انتقده كثيرون، معتبرين أنَّ قيادة المرأة للسيارة ستزيد من الأمور تعقيداً، ولن تكون هناك ضوابط للاختلاط بعد اليوم.

#الشعب_يرفض_قيادة_المرأة اتقو الله ولا تفرحو فوالله انها من علامات الساعه والقابض على دينه كالقابض عالجمر وهذا منكر وعلينا انكاره — أسيل العالمية (@com_aseel) September 27, 2017

#الشعب_يرفض_قياده_المراه ( واذا اردنا ان نهلك قريةً امرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا) pic.twitter.com/pyzHQ55DLK — shosho♚🐉 (@ksayh_1990) September 27, 2017

#الشعب_يرفض_قياده_المراه انا امراه وارفض ارفض ارفض وبأعلى صوت لم تقود وصارت فتن وراينا ذلك باليوم الوطني ماذا سيحصل ان قادت ؟؟ الى اين ؟؟💔 pic.twitter.com/gnHYKuZIqY — Rof (@RofKiotrahaf) September 27, 2017

#الشعب_يرفض_قياده_المراه

من يريدون حرية المرأه هم لا يريدون حريتها انما ليسهل الوصول لها بحريه:نايف بن عبدالعزيز pic.twitter.com/dhXf5MhHAQ — بيشانَ الشريف🥀. (@Afc9904) September 27, 2017

ماراح نسوق وأنكرنا المنكر ونشهد الله أننا نبرأ إليه منه من كل معصيه لكن والله إن تزول هالنعم بسبب الفساد #الشعب_يرفض_قياده_المراه — Rjh* (@roro199323) September 27, 2017

الليبراليون يتحولون إلى وحوش فاشية لتحقيق أهدافهم في إفساد المجتمع..

ويتهكمون بقولهم:#مبروك_لنساء_الوطن

متناسين أن #الشعب_يرفض_قياده_المراه pic.twitter.com/1umwW3VxjU — أحمد السلطان (@AhmedAASultan) September 27, 2017

#الشعب_يرفض_قياده_المراه

سئل حُذيفة بن اليمان:متى يعلم المرء انه فتن فقال إن كان مايراه بالأمس جرما أصبح الْيَوْمَ حلال فليعلم أنه فتن 🍂 — عبدالله السميري (@abdullh04532) September 27, 2017

#الشعب_يرفض_قياده_المراه

انا الجوهره المصونه _ انا الدره المكنونه انا ام الاجيال انا حفيدة الابطال فانا مربية الاجيال ارفض وبشده هذا القرار — ام مازن الحربي (@ammaznalhrby6) September 27, 2017

الله اسقط عنها صلاة الجماعة صيانة لها و حفظا لها وأنتم تخرجونها لقيادة السيارة ، اللهم ردنا إليك ردا جميلا #الشعب_يرفض_قياده_المراه — إنسان عاآاآدي (@somebody_close) September 27, 2017

كما سارع مغردون إلى نشر تصريح قديم لولي العهد محمد بن سلمان، ربط فيه قضية السماح للمرأة بقيادة السيارة بمدى تقبل المجتمع لذلك الأمر.

وكان العديد من المسؤولون في السعودية ورجال الدين قد قدموا على مدار عقود من الزمن التبريرات لقرار منع المرأة لقيادة السيارة في البلد التي يحكم فيها، وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية، الأمر الذي اعتمد عليه المنتقدون للقرار، حيث نشروا تغريدات قديمة وفتاوى تبرر عدم السماح للمرأة بقيادة السيارة.

وكان العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز قد أصدر أمرا ملكيا مساء الثلاثاء يقتضي السماح للمرأة بتملك رخصة لقيادة السيارة بالمملكة.

وجاء في الأمر الملكي بحسب وكالة الانباء السعودية “واس” “صدور أمر سام باعتماد تطبيق أحكام نظام المرور ولائحته التنفيذية – بما فيها إصدار رخص القيادة – على الذكور والإناث على حد سواء”.

وأشار الأمر الملكي بتشكل لجنة على مستوى عال من وزارات : ( الداخلية ، والمالية ، والعمل والتنمية الاجتماعية ) لدراسة الترتيبات اللازمة لإنفاذ ذلك , وعلى اللجنة الرفع بتوصياتها خلال 30 يوماً من تاريخه والتنفيذ من 10 / 10 / 1439 هـ ووفق الضوابط الشرعية والنظامية المعتمدة.