قدمت ايفانكا ترامب نجلة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن تهانيها للمرأة السعودية بالقرار الذي وصفته بـ”التاريخي” والذي سمح لها بقيادة السيارة، مشيرة إلى ان القرار يمثل خطوة في الاتجاه الصحيح.

وقالت “ايفانكا ترامب” في تدوينات باللغة الإنجليزية لها عبر حسابها بموقع التدوين المصغر “تويتر” ورصدتها “وطن”:”اليوم كان يوما تاريخيا للنساء في السعودية، بعد صدور مرسوم يرفع الحظر على قيادة المرأة”.

1:2 Today was a historic day for women in Saudi Arabia as a decree was announced to lift the ban on women drivers. #SaudiArabia

