كشف المغرد السعودي الشهير “مجتهد” معلومات جديدة عن حملة الاعتقالات الشعواء التي قام بها ولي العهد السعودي محمد بن سلمان ضد عدد من الدعاة والمثقفين المعارضين له، مشيرا إلى تدخل أطراف كثيرة بهذا القرار منها الإمارات وإسرائيل.

وقال “مجتهد” في سلسلة تغريدات نشرها على حائط تويتر الخاص به ورصدها (وطن) نقلا عن ما وصفه بالمستشار الأمريكي الكبير ضمن رؤية 2030:”مصدر: مستشار أمريكي كبير في 2030 يؤكد أن التغيير القادم سيكون سياسيا/اقتصاديا/اجتماعيا وإن الاعتقالات ستشمل كل من يشكل عقبة أمام هذا التغيير”

مصدر: مستشار أمريكي كبير في 2030 يؤكد أن التغيير القادم سيكون سياسيا/اقتصاديا/اجتماعيا وإن الاعتقالات ستشمل كل من يشكل عقبة أمام هذا التغيير — مجتهد (@mujtahidd) September 27, 2017

وتابع “المستشار أكد أن برنامج التغيير يتم بتنسيق مع شخصيات مقربة من ترمب وكذلك مع إسرائيل ومصر والإمارات وأن كل الأطراف مشاركة في قرار الاعتقالات”

المستشار أكد أن برنامج التغيير يتم بتنسيق مع شخصيات مقربة من ترمب وكذلك مع إسرائيل ومصر والإمارات وأن كل الأطراف مشاركة في قرار الاعتقالات — مجتهد (@mujtahidd) September 27, 2017

ووفقا لمجتهد أكد المستشار أن ما جرى من اعتقالات ليس إلا مقدمة، والدائرة سوف تتوسع بشكل كبير وسيكون التطبيق على غرار نموذج السيسي في القمع الأعمى بلا هوادة.

وأكد المستشار أن ما جرى من اعتقالات ليس إلا مقدمة الدائرة سوف تتوسع بشكل كبير وسيكون التطبيق على غرار نموذج السيسي في القمع الأعمى بلا هوادة — مجتهد (@mujtahidd) September 27, 2017

وأشار المستشار الأمريكي إلى أن اعتقال هذا العدد من علماء الدين والمثقفين الإسلاميين (وغيرهم في الطريق) يمثل إزالة العوائق أمام التغيير الاجتماع والتربوي القادم.

وقال بأن اعتقال هذا العدد من علماء الدين والمثقفين الإسلاميين (وغيرهم في الطريق) يمثل إزالة العوائق أمام التغيير الاجتماع والتربوي القادم — مجتهد (@mujtahidd) September 27, 2017

واستطرد أن اعتقال قضاة محسوبين على محمد ابن سلمان وأمراء وضباط (وغيرهم في الطريق) يمثل إزالة عوائق أمام التغيير السياسي القادم المبني على تفرد ابن سلمان بالسلطة.

وأن اعتقال قضاة محسوبين على م ب ن وأمراء وضباط (وغيرهم في الطريق) يمثل إزالة عوائق أمام التغيير السياسي القادم المبني على تفرد م ب س بالسلطة — مجتهد (@mujtahidd) September 27, 2017

وعن اعتقال رجال أعمال مثل عصام الزامل وجميل فارسي (ومزيد في الطريق)، نقل مجتهد عن المستشار الأمريكي قوله إن هذا يمثل إزالة العوائق أمام تغيير اقتصادي مبني على بيع أرامكو وفرض ضرائب.. الخ.

وأن اعتقال رجال أعمال مثل عصام الزامل وجميل فارسي (ومزيد في الطريق) يمثل إزالة العوائق أمام تغيير اقتصادي مبني على بيع أرامكو وفرض ضرائب الخ — مجتهد (@mujtahidd) September 27, 2017

وأكد مصدر مجتهد الذي لم يذكر اسمه، أن ابن سلمان هو أفضل من ينفذ هذا التغيير بالسرعة المطلوبة والشمول المطلوب، لأن شخصيته من النوع الذي لا يلتفت لأي اعتبار ولا يكترث بأي اعتراض.

وأكد أن م ب س افضل من ينفذ هذا التغيير بالسرعة المطلوبة والشمول المطلوب لأن شخصيته من النوع الذي لا يلتفت لأي اعتبار ولا يكترث بأي اعتراض — مجتهد (@mujtahidd) September 27, 2017

كما أكد أيضا على قناعة الأطراف المعنية بأن القوى المخالفة لهذا التغيير ليس عندها إرادة ولا قدرة على مواجهة أجهزة ابن سلمان وأن الخطة ستنفذ بهدوء.

وأكد المستشار قناعة الأطراف المعنية بأن القوى المخالفة لهذا التغيير ليس عندها إرادة ولا قدرة على مواجهة أجهزة م ب س وأن الخطة ستنفذ بهدوء — مجتهد (@mujtahidd) September 27, 2017

وعن رؤية 2030 المزعومة، اعترف المستشار الأمريكي، أن ما نشرعن 2030 للاستهلاك فقط والخطة الحقيقية هي:

ـ سياسيا تفرد “ابن سلمان” بالسلطة

ـ اجتماعيا علمنة السعودية

ـ اقتصاديا بيع أرامكو وفرض الضرائب

واعترف أن ما نشرعن 2030 للاستهلاك فقط والخطة الحقيقية هي

سياسيا تفرد م ب س بالسلطة

اجتماعيا علمنة السعودية

اقتصاديا بيع أرامكو وفرض الضرائب — مجتهد (@mujtahidd) September 27, 2017

كما اعترف أن المؤسسات الأمريكية (المخابرات والخارجية) قلقة من هذا الترتيب وكانت ولاتزال تؤيد أساليب آل سعود التقليدية ولكن ترمب لم يلتفت لهم.

كما اعترف أن المؤسسات الأمريكية (المخابرات والخارجية) قلقة من هذا الترتيب وكانت ولاتزال تؤيد أساليب آل سعود التقليدية ولكن ترمب لم يلتفت لهم — مجتهد (@mujtahidd) September 27, 2017

وذكر بالنهاية أن هذه المؤسسات تختلف في تقديرها وتتوقع ردود أفعال ربما تؤدي إلى اضطراب هائل يعصف بمصالح أمريكا لكنهم فريق ترمب تجاهل تحذيراتهم تماما.. حسب قوله.