أثنى رجل الأعمال السعودي الأمير الوليد بن طلال، على قرار الملك سلمان السماح للمرأة السعودية بقيادة السيارة، ما اعتبره البعض نوعا من المجاملة للنظام الحاكم خوفا على مصالحه وأعماله داخل المملكة.

وقال “ابن طلال” في تغريدة دونها عبر نافذته الرسمية بـ”تويتر” رصدها (وطن):”شكراً والدي ⁦@KingSalman⁩ شكراً أخي #ولي_العهد للقرار التاريخي والعبور بنا للقرن21 #السماح_للمرأه_بقيادة_السيارة”

وقبل ايام قال حساب “فارس بن سعود” الشهير بتويتر، إن هناك معلومة وصلته تفيد قيام السلطات السعودية بالحجز على أموال الأمير الوليد بن طلال، ويأتي هذا تزامنا مع خروج أصوات تنادي بتنصيبه ملكا للسعودية للخروج من الأزمة الراهنة.

ورصد (وطن) تغريدة نشرها “فارس بن سعود” عبر حسابه بتويتر وجاء نصها:”بلغني نبأ عن حجز أموال الأمير الوليد بن طلال وقد حذرته علنآ في تغريده سابقة إن دخل المملكة فليستعين بالله على سجن وتصفية قريبة داخل السجن”

ولم يتاح لـ(وطن) التأكد من صحة هذه المعلومات التي لا مصدر لها سوى مواقع التواصل، كما أنه لم يصدر أي تعليق أو قرار رسمي يتحدث عن هذا الأمر.

وقبل أيام نشر الإعلامي البارز والمذيع بقناة “الجزيرة” جمال ريان، مقطعا مصورا للدكتور أسامة فوزي ناشر صحيفة “عرب تايمز”، يدعو فيه لتنصيب الأمير الوليد ابن طلال ملكا للسعودية كحل للأزمة الراهنة، حيث يتوفر لدى “ابن طلال” عدد من الصفات القيادية التي تؤهله لذلك.. حسب وصفه.

وأخذ “فوزي” وفقا للمقطع المنشور الذي رصدته (وطن)، في سرد إمكانيات الأمير السعودي الوليد ابن طلال والتي رأى أنه كافية لإصلاح الوضع السعودي باختياره حاكما للبلاد.