أصيبت امرأةٌ إيرانية بجروحٍ إثر سقوطها من على غطاء محرك سيارة زوجها، حيث ربطها عليه وهي تسير بسرعة؛ عقاباً لها بسبب خلاف نشب بينهما، في مدينة أصفهان وسط البلاد.

وأظهر الفيديو الذي صوّره أحد السائقين، امرأة فوق غطاء محرك سيارة، تستنجد وتستغيث بزوجها السائق كي يتوقف عن السير وهي تتشبث بقوة خوفاً من السقوط الذي كان يؤدي إلى موتها.

وأشار بعض نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي إلى أن الحادثة وقعت في أول يوم افتتاح المدارس في إيران، مما يشير إلى أن الخلاف بين العائلة قد يكون نشب لأسباب مالية تعاني منها العائلات الفقيرة في البلاد، لاسيما في هذا الوقت حيث يتوجب عليها شراء الملابس الجديدة والكتب والأدوات المدرسية لأبنائها.

وقال البعض إن الزوجة لم تكن مربوطة بل حاولت منع حركة زوجها السائق، وألقت نفسها على السيارة لكن الزوج دون الانتباه إلى الخطورة التي يمكن أن تشكلها على زوجته، سار في عربته بطريقة أثارت ضجة اجتماعية في إيران.

وأفاد مسؤولون إيرانيون إلى اعتقال الزوج بعد ساعات من نشر مقطع الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي الثلاثاء، حسب ما جاء في وكالة إيسنا الإيرانية.