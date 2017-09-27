تداول نشطاء مواقع التواصل “فيديو” صادم، قالوا إنه لمدير أمن محافظة الإسماعيلية اللواء محمد على حسين وهو ينهر مواطن و”يسب الدين” بوسط الشارع أثناء جولة تفقدية له بمنطقة القنطرة.

ويبدو من المقطع المتداول، الذي لم يتسنى لنا التأكد من وقت تصويره، أن المواطن كان يتقدم بشكوى ما أو يتحدث عن أمر معين لم يرق لمدير الأمن الذي استشاط غضبا وأخذ في الصراخ و”سب الدين” أمام الجميع.

وبمراجعة الصحف المصرية، اتضح بالفعل قيام اللواء محمد على حسين مساعد الوزير مدير أمن الإسماعيلية قبل يومين، بالإشراف ميدانيا علي حملة مكبرة شملت كلا من نائب مدير الأمن ونائب مدير إدارة المرور ومباحث التموين، تفقد خلالها الميادين والمحاور وانتظام الخدمات علي المنشات الهامة والشرطية.

والصادم بالأمر أن مدير أمن الإسماعيلية الذي ظهر بالفيديو وهو ينهر المواطن و”يسب الدين”، هو نفسه من أصدر تعليمات لمرؤسيه بالتحاور مع المواطنين و الاستماع لشكواهم وآرائهم حول الحالة الأمنية بالإسماعيلية ووعدهم بمحاولة حلها، وفقا للأخبار المتداولة بالصحف المصرية.

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