تداول نشطاء مواقع التواصل مقطعا مصورا، لشاب سعودي يسخر من قرار المملكة السماح للمرأة بقيادة السيارة على طريقته الخاصة، الفيديو الذي نال إعجاب الكثيرين نظرا لطريقة الشاب الساخرة والمضحكة.

ومن منظور آخر رأى الشاب السعودي صاحب المقطع، أن هذا القرار له جانب إيجابي كبير غفل عنه الكثير.

وقال ساخرا أن هذا القرار سيكون بمثابة متنفس للرجل السعودي، مشيرا “لاحظو بعد سنة أو سنة ونصف من القرار سيكون هناك وفيات بكميات كبيرة من النساء وهنا يتنفس الشعب السعودي، واصفا المرأة بأنها مصدر أرق دائم للرجل في المنزل “تقعدلك بطة في البيت تنتفك وتجبك السكر والضغط وتموت وتورثك وتورث سيارتك”.

وتابع: “أما بهذا القرار بعد سنة هينقلب الوضع، وسنسمع وفاة عشرة نساء في الرياض .. 10 بالدمام .. 20 في الجنوب.. وهكذا، ومن ثم انت تنفك وتتجوز ثاني .. صدقوني هذا القرار لمصلحتنا نحن الرجال والله العظيم.. فكروا فيها” وفقا لنص حديثه.

وأصدر العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز مرسوما ملكيا الثلاثاء يسمح للمرأة السعودية بقيادة السيارة داخل البلاد.

وأفادت الوكالة الرسمية السعودية بأن الوزراء في الحكومة بصدد تحضير تقرير خلال 30 يوماً يتم بموجبه تطبيق الأمر الملكي بحلول يونيو/حزيران 2018.