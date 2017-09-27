يواصل الممثل المصري أحمد الفيشاوي إثارة الجدل بمواقفه خلال فعاليات مهرجان “الجونة” السينمائي المصري، خصوصاً بعد تلفّظه بكلمة بذيئة بالعامية المصرية أثناء تحدثه أمام الحضور في أحد أكبر المهرجانات السينمائية في مصر والعالم العربي.

والجديد هو انتشار فيديو يجمع “الفيشاوي” بالممثلة التونسية “دُرّة”، ظهر وهو يضع يده على كتفها بطريقة استفزت الممثلة الشابة التي أبدت ضيقُها من تصرُّفه.

ووصف بعض المعلّقين الموقف بأنه “تحرش” من الفيشاوي رغم تظاهره بالعكس. مستدلين بملامح الضيق بدت على دُرّة التي حاولت إبعاد يده، غير أنه استمر في وضعها حتى التقاط الصورة، كما هو واضح في الفيديو.

هل قام #احمد_الفيشاوي بمضايقة #درة ؟! في #مهرجان_الجونه_السنيمائي A post shared by اجدد صور الفنانين (@exclusivestars2) on Sep 27, 2017 at 2:34am PDT

جديرٌ بالذّكر أن الموقف الأول لـ”الفيشاوي” بتلفظه البذيء أمام الحضور في المهرجان، دفع مصريين، من بينهم إعلاميون وفنانون، إلى مهاجمته على مواقع التواصل الاجتماعي، واصفين كلمته “بالفضيحة”، فيما اتهمه كثيرون “بالسكر وتعاطي المخدرات”.