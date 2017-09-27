تداول ناشطون بموقع التدوينات القصيرة “تويتر”، تغريدة أثارت جدلا واسعا لناشط سعودي يدعى (أبو رائد) اشتهر بنافقه لـ آل سعود وتحريف آيات القرآن لإسقاطها على سلمان وولي عهده محمد.

ودون المواطن السعودي المثير للجدل “ابو رائد” فوق الصورة التي أرفقها بتغريدته لولي العهد السعودي محمد ابن سلمان ما نصه:”الهيئة مب راجعة ولاولد نايف راجع ريحونا وانقلعو #شرعية_الولاية_لمحمد_بن_نايف #الشعب_يريد_عوده_الهييه ﴿فسبح بحمد ولي العهد وكن من المبايعين﴾”

الهيئة مب راجعة ولاولد نايف راجع ريحونا وانقلعو #شرعية_الولاية_لمحمد_بن_نايف#الشعب_يريد_عوده_الهييه

﴿فسبح بحمد ولي العهد وكن من المبايعين﴾ pic.twitter.com/m5g1ZJgJLQ — ابو رائد #2030 (@Saad_bin_Salim) September 24, 2017

واستنكر العديد من المغردين ما كتبه هذا الناشط، واصفين فعله بـ”الكفر البواح” الذي يستلزم توبة نصوحة وإلا فإن نهايته ستكون أليمة.

نسأل الله تعالى أن يشل يديك وأن تتجمد الدماء في عروقك وأن تتمنى الموت ولاتجده اللهم آمين — إلا رسول الله (@mmaamm5005) September 27, 2017

وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ ۚ قُلْ أَبِاللَّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ — بو مبارك (@bomubarak7707) September 26, 2017

تأكد بأن الله سبحانه وتعالى يمهل ولا يهمل ..

أستغفر ربك قبل يأتيك يوم لا ينفعك فيه لا مال ولا بنون .. — #محارب (@N00R_15) September 26, 2017

والله ثم والله وثم والله إنك لو ما تبت توبة نصوحه إن نهايتك راح تكون نهاية مأساوية وبيشهدون عليك إللي بيحضرون جنازتك ، الله يمهل ولا يهمل.. — SomeOne🤐 (@SomeOneGoodOne) September 27, 2017

اعوذ بالله من الدب الداشر الرجيم. اسأل الله العلي القدير ان يُرينا فيك انت ومن تعبد آية، وان يذيقكم العذاب في الدنيا. — عبدالرحمن بن يوسف🤐 (@AbYusf) September 27, 2017

لَا تَعْتَذِرُوا قَدْ كَفَرْتُم بَعْدَ إِيمَانِكُمْ ۚ إِن نَّعْفُ عَن طَائِفَةٍ مِّنكُمْ نُعَذِّبْ طَائِفَةً بِأَنَّهُمْ كَانُوا مُجْرِمِينَ — بو مبارك (@bomubarak7707) September 26, 2017

يامريض بدون ماتدخل القران بالموضوع يا متخلف — رابعة آل عبد القادر⚖ (@rabiah1990) September 27, 2017

ياحيوان هذي آيات قرآنيه تستهزء فيها يانجس لعنه الله عليك — ghazysaeed99 (@ghazysaeed99) September 27, 2017

وهذه ليست المرة الأولى التي يحرف فيها هذا الناشط القرآن ليسقطه على آل سعود، ففي تغريدة بتاريخ 2 أغسطس قال “ابو رائد ” وفقا لما رصده (وطن) جاء فيها”#خادم_الحرمين_وفاتح_القبلتين. إذا جاء نصر ولاة الأمر والفتح*ورأيت الناس يدخلون الأقصى أفواجا*فسبح بحمد ولي الأمر واستغفره إنه كان توابا﴾”. ما دفع النشطاء حينها أيضا لشن هجوم عنيف عليه.