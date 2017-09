يبدو أن القرارات السعودية للتحول نحو العلمانية لا تأتي فرادى، فبعد ساعات من صدور قرار ملكي يتيح قيادة المرأة للسيارة، أعلنت المستشار السابق في البنك الدولي “فاطمة باعشن” عن تعيينها في منصب المتحدث باسم السفارة السعودية لدى واشنطن.

وقالت “باعشن” في تدوينة لها عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن”:”فخورة بأن أخدم السفارة السعودية لدى أمريكا كمتحدث رسمي لها، داعية الله بالتوفيق والسداد”.

Proud to serve the @SaudiEmbassyUSA as the spokeswoman. I'm grateful for the opportunity, the support, and well wishes #KSA

