أكد المفكر العربي ومدير مركز الدوحة للأبحاث الدكتور عزمي بشارة أن اعتبار السماح للمرأة بقيادة السيارة في السعودية إنجازا عظيما لا يدل إلا على “بؤس الأحوال”.

وقال “بشارة” في تدوينات له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن” تعليقا على الامر الملكي بالسماح للمرأة السعودية بقيادة السيارة بدءا من العام القادم: ” اعتبار أمر طبيعي كالسماح للمرأة بقيادة سيارة في هذا القرن إنجازا عظيما دليل على بؤس الأحوال، أما معارضة الخطوة نكاية بمن أتاحها فلا تقل بؤسا”.

اعتبار أمر طبيعي كالسماح للمرأة بقيادة سيارة في هذا القرن إنجازا عظيما دليل على بؤس الأحوال، أما معارضة الخطوة نكاية بمن أتاحها فلا تقل بؤسا — عزمي بشارة (@AzmiBishara) September 27, 2017

وأضاف في تغريدة أخرى قائلا: “التغريدة السابقة منحازة لمساواة المرأة في الحقوق، وليس فقط حقها في قيادة السيارة، قبل هذا القرار وبعده، وبغض النظر عنه وعمن اتخذه”.

التغريدة السابقة منحازة لمساواة المرأة في الحقوق، وليس فقط حقها في قيادة السيارة، قبل هذا القرار وبعده، وبغض النظر عنه وعمن اتخذه. — عزمي بشارة (@AzmiBishara) September 27, 2017

وكان العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، قد أصدر أمرا ملكيا مساء الثلاثاء يقتضي السماح للمرأة بتملك رخصة لقيادة السيارة بالمملكة.

وجاء في الأمر الملكي بحسب وكالة الانباء السعودية “واس” “صدور أمر سام باعتماد تطبيق أحكام نظام المرور ولائحته التنفيذية – بما فيها إصدار رخص القيادة – على الذكور والإناث على حد سواء”.

وأشار الأمر الملكي بتشكل لجنة على مستوى عال من وزارات : ( الداخلية ، والمالية ، والعمل والتنمية الاجتماعية ) لدراسة الترتيبات اللازمة لإنفاذ ذلك , وعلى اللجنة الرفع بتوصياتها خلال 30 يوماً من تاريخه والتنفيذ من 10 / 10 / 1439 هـ ووفق الضوابط الشرعية والنظامية المعتمدة.

ولم تتوان اللجان الإلكترونية التي يقودها المستشار في الديوان الملكي السعودي سعود القحطاني بالإضافة للأبواق العلمانية من كتاب ومفكرين في إطلاق هاشتاج بعنوان: “#الملك_ينتصر_لقيادة_المرأة”، احتل الترند السعودي، هللوا فيه للقرار مصورين إياه بالفتح العظيم.

يوم مجيد عظيم في تاريخ المملكة

التاريخ يصنعه الرجال ..

شكرا #محمد_بن_سلمان

#الملك_ينتصر_لقيادة_المرأة pic.twitter.com/AfyAKUD8TU — خالد مدخلي (@khalid76) September 26, 2017

#الملك_ينتصر_ لقيادة _المرأة لا خلا ولا عدم يا بوفهد# .. وتحقق الحلم .. مبروك للمرأة السعودية.. — محمد آل الشيخ 🇸🇦 (@alshaikhmhmd) September 26, 2017

حفظ الله مليكنا الغالي وقيادتنا الرشيدة

لقد كان القرار الصحيح في الوقت المناسب. #الملك_ينتصر_لقيادة_المرأة — صالح الفهيد (@salehalfahid) September 26, 2017

قرار تاريخي،نتذكر للملك فيصل دعمه لتعليم المرأة،وللملك عبدالله ادخالها مجلس الشورى فرأينا انجازاتها وسنتذكر للأبد #الملك_ينتصر_لقيادة_المرأة — أميرة الطويل (@AmeerahAltaweeL) September 26, 2017