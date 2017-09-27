شن النائب الأردني عن كتلة “الإصلاح” ونقيب المحامين الأسبق، صالح العرموطي، هجوما عنيفا على موقف بلاده من حصار قطر وسيرها في درب دول الحصار، واصفا موقف الحكومة من الأزمة بـ”الفاشل بامتياز”.

وقال العرموطي، خلال استضافته في برنامج “رينبو” المذاع عبر راديو “البلد” المحلي، إن ” الحكومة الأردنية لم تراع وجود أكثر من 40 ألف مواطن أردني مقيم في دولة قطر، إلى جانب تعطل أسطول النقل البري للصادرات بين البلدين”،

وأكد “العرموطي” على أن: “موقف الأردن من الأزمة الخليجية فاشل بامتياز”.

وقال العرموطي إنه كان يتوجب على السلطات الأردنية أن لا تقوم بتقليص التمثيل الدبلوماسي، و أن تلجأ لمعالجة حكيمة من خلال التدخل وإنهاء الاشكال كون الحصار في هذه الطريقة يضر في الأمن العربي ولا يجوز ممارسته”.

وكانت الحكومة الأردنية قررت في حزيران/ يونيو الماضي، خفض مستوى التمثيل الدبلوماسي مع قطر، في تصعيد متساوق مع قرار دول خليجية ومصر قطع علاقاتها الدبلوماسية مع الدوحة، على خلفية اتهامها بـ”دعم الإرهاب|، الى جانب الغاء تراخيص مكاتب قناة الجزيرة.

ويقارب حجم التبادل التجاري بين قطر والأردن 400 مليون دولار سنويا، بحسب أرقام غرفة صناعة الأردن، حيث يميل الميزان التجاري إلى صالح قطر التي تستورد منها المملكة مدخلات إنتاج معدنية وكيميائية لاستخدامها في صناعتها النفطية.