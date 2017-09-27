أعاد ناشطون عبر موقع التدوين المصغر “تويتر” تداول مقطع فيديو لعضو هيئة كبار العلماء بالسعودية الشيخ صالح الفوزان، يحرم فيه ركوب المرأة للسيارة لما فيه من مفاسد، مستنكرا القول بأن قيادة المرأة للراحلة ينطبق على قيادتها للسيارة.

ووفقا للفيديو المتداول الذي رصدته “وطن”، فقد وجه له السؤال: ” هل هناك حجة فيما يقول إن الركوب على الراحلة في السابق دليل على إجازة القيادة للنساء ؟”.

ليرد قائلا: ” الركوب على الراحلة ما فيها خطر، الراحلة ما فيها خطر، ولا يترتب عليها مفاسد ،خلاف قيادة المرأة للسيارة فيها خطر، وفيها محاذير كثيرة ، فلذلك يمنع منها ،والمرأة إذا ملكت سيارة ،وصار معها مفتاح سيارة ،صارت تذهب لما شاءت بالليل أو نهار”.

وأضاف: “معها مفتاح سيارتها ،ولا أحد يمنعها، وليس للرجل عليها سلطة،وقد يتصل بها فاجر ، أو فاسق يتصل بها يواعدها ، وايش ليمنعها أنها تأخذ مفتاح السيارة وتشغل وتروح في الموعد ، لأنها أخذت حريتها، فهذا فيه مفاسد خطيرة . نعم “.

وكان العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز قد أصدر أمرا ملكيا مساء الثلاثاء يقتضي السماح للمرأة بتملك رخصة لقيادة السيارة بالمملكة.

وجاء في الأمر الملكي بحسب وكالة الانباء السعودية “واس” “صدور أمر سام باعتماد تطبيق أحكام نظام المرور ولائحته التنفيذية – بما فيها إصدار رخص القيادة – على الذكور والإناث على حد سواء”.

وأشار الأمر الملكي بتشكل لجنة على مستوى عال من وزارات : ( الداخلية ، والمالية ، والعمل والتنمية الاجتماعية ) لدراسة الترتيبات اللازمة لإنفاذ ذلك , وعلى اللجنة الرفع بتوصياتها خلال 30 يوماً من تاريخه والتنفيذ من 10 / 10 / 1439 هـ ووفق الضوابط الشرعية والنظامية المعتمدة.

ولم تمر دقائق على صدور الامر الملكي حتى غردت هيئة كبار العلماء على حسابها بموقع التدوين المصغر “تويتر” قائلة: ” حفظ الله #خادم_الحرمين_الشريفين الذي يتوخى مصلحة بلاده وشعبه في ضوء ما تقرره #الشريعة_الإسلامية”.