شاهد| سعودي لخّص حال المملكة بدقيقة: “طغى الحرام على الحلال .. وغداً تفتح البارات والمراقص!”

انتقد مواطنٌ سعودي التحولات المتسارعة في المملكة، التي تمثل آخرها في قرار العاهل السعودي سلمان بن عبد العزيز بالسماح للمرأة السعودية قيادة المركبة، في وقتٍ تعملُ فيه السعودية على تنفيذ “رؤية 2030” والتي يتبناها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان. وعبر المواطن السعودي في فيديو تداوله ناشطون على “تويتر” عن رفضه لتلك التحولات، وقرار السماح للمرأة قيادة السيارة. وقال إن السعودية تتحول من دولة إسلامية إلى دولة ليبرالية. وأضاف: وجدنا فناناً يغني القرآن، في إشارةٍ إلى الفنان السعودي طلال سلامة.لافتاً الى الفنانة السعودية “وعد” التي ارتدت عباءةً بطانتها الداخلية على شكل العلم السعودية وقد جلست على عبارة التوحيد التي تتوسط العلم، بالاضافة الى الاختلاط والتبرج الذي حدث في احتفالات اليوم الوطني في شارع “التحلية” دون أن يتمّ محاسبتهم.

ورفض المواطن السعودي في حديثه، رأي البعض الذين لا يمانعون في ما حدث، قائلاً: “بكرا نفتح مراقص وبارات، ومن يريد الذهاب فليذهب، ومن لا يريد فهو حرّ”!، مُذكّراً بحيدث النبي محمد عليه السلام: “أنهلك وفينا الصالحون؟ .. قال نعم إذا كثُر الخبث”.

ولاقى قرار العاهل السعودي السماح للمرأة بقيادة المركبة، رفضاً واسعاً من قبل نشطاء مواقع التواصل الإجتماعي، فيما ذهب آخرون للسخريّة من القرار، بتداول صور ومقاطع فيديو تتهكم على ما قد يؤول إليه الحال بعد قيادة النساء للمركبات في السعودية.