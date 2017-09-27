تداول ناشطون بموقع التواصل “فيس بوك”، مقطعا مصورا يظهر قطع البث عمدا عن الداعية السعودي الشيخ صالح الفوزان، أثناء لقاء له على القناة الأولى السعودية وذلك عندما بدأ في الرد على سؤال أحد المتصلين بشأن حكم الاحتفال باليوم الوطني.

ووجه متصل سؤالا للداعية “الفوزان” عن حكم الاحتفال بالعيد الوطني، وهل هو بدعة أم أمر جائز خاصة بعد ما شهدته المملكة الأيام الفائتة أثناء احتفالها بهذا العيد ، حيث ظهرت مشاهد مخلة بالآداب والتقاليد السعودية أثناء الاحتفال.

وعندما هم الداعية السعودي بالإجابة، وبدأ في شرح الأمر بالدليل والأحكام الفقهية مشيرا إلى أن هذه الأعياد بدعة لم يفعلها النبي وليس لها أصل، ما دفع القائمين على القناة لقطع البث مباشرة.

ويبدو أن كلام “الفوزان” لم يأتي على هوى إدارة القناة، والتي تعلم أن “دليم” يتابع كل صغيرة وكبيرة وأن مثل هذه الفتوى تخالف منهج النظام السعودي الجديد و”علمنة ابن سلمان”، مما قد يعرض القناة والعاملين بها للسجن أو الاعتقال.

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