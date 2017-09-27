بعد أن هنأ “طبال عيال زايد” #وسيم_يوسف المرأة السعودية بقرار النظام السعودي الأخير السماح لها بقيادة السيارة، لم ينسى (ملك الخمور الإمارتي) خلف الحبتور هو الآخر فقرته لمداهنة آل سعود.

وفي مقطع مصور نشره عبر صفحته بتويتر رصده (وطن)، خرج رجل الأعمال الإماراتي المقرب من ولي عهد أبو ظبي خلف الحبتور، مهنأ المرأة السعودية والنظام هناك بالقرار الأخير الذي سمح للمرأة بقيادة السيارة داخل المملكة.

وقال “الحبتور”:”فرحنا جميعا بقرارا خادم الحرمين إعطاء الحرية والرخص للسيدات فهن جزأ لا يتجزأ منا هم كل شئ وأساس الدنيا”

وتابع وصلة نفاقه للملك سلمان قائلا:”نشكر جلالة الملك على هذا القرار ونهنئ الشعب السعودي، توقعنا هذا منذ زمن كما هو الحال عندنا في الإمارات وهذا شيئ يرفع الرأس، وشكرا للملك سلمان على هذا القرار.

أهنئ المرأة #السعودية على قرار الملك سلمان بالسماح للمرأة بقيادة السيارة داخل السعودية فالمرأة هي العمود الفقري وأساس لأي مجتمع.#خلف_الحبتور pic.twitter.com/IvS8iLhdzy — KhalafAhmadAlHabtoor (@KhalafAlHabtoor) September 27, 2017

يشار إلى أن صبي ابن زايد #وسيم_يوسف الذي بدأت سمومه ودسائسه تؤتي ثمارها بالمنطقة، لم ينسى أن يبارك و”يطبل” لقرار الملك سلمان السماح للمرأة بقيادة السيارة داخل المملكة.

لما لا وقد كان هو من أول الداعين لذلك بدعوى التحرر والانفتاح وفي باطنه يريد نشر الفجور والرذيلة بالمملكة تدريجيا كما هو الحال بالدولة التي يقيم بها الآن وأخذ جنسيتها مكافأة له على تنفيذ وترويج أفكار سيده ابن زايد.

وقال وسيم يوسف في المقطع الذي تداوله نشطاء بمواقع التواصل:”أبارك لأخواتنا وأمهاتنا في المملكة على القرار الجميل الطيب السامي من الملك سلمان السماح للمرأة بإصدار رخصة قيادة”.

وكان العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، قد أصدر أمرا ملكيا مساء الثلاثاء يقتضي السماح للمرأة بتملك رخصة لقيادة السيارة بالمملكة.

وجاء في الأمر الملكي بحسب وكالة الانباء السعودية “واس” “صدور أمر سام باعتماد تطبيق أحكام نظام المرور ولائحته التنفيذية – بما فيها إصدار رخص القيادة – على الذكور والإناث على حد سواء”.

وأشار الأمر الملكي بتشكل لجنة على مستوى عال من وزارات : ( الداخلية ، والمالية ، والعمل والتنمية الاجتماعية ) لدراسة الترتيبات اللازمة لإنفاذ ذلك , وعلى اللجنة الرفع بتوصياتها خلال 30 يوماً من تاريخه والتنفيذ من 10 / 10 / 1439 هـ ووفق الضوابط الشرعية والنظامية المعتمدة.