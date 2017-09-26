رفض الشاعر الموريتاني والحائز على جائزة أمير الشعراء في عام 2008 محمد ولد بمب، تلبية دعوة من السفير السعودي بنواكشوط احتجاجا على ” مقاطعة دولة قطر“.

وبحسب ما ذكرته وكالة الانباء الألمانية، فقد كتب ولد ” بمب” ، في رد وجهه للسفير السعودي عن حضور الاحتفال باليوم الوطني الـ 87 للمملكة العربية السعودية الذي اقيم ليل الاثنين/الثلاثاء بنواكشوط “أتمنى الحضور فعلاً، لكنني تعبٌ وحزين لحصار شعب عربي شقيق، هو الشعب القطري، وأملي كبير في سعة حضن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان حفظه الله”.

وقال “شرفتني دعوتكم.. .وكل عام والمملكة الشقيقة وشعبها الأصيل بألف خير”.

وختم رسالته ببيت من الشعر: ” وظلم ذوي القربى أشدُّ مضاضة… على المرء من وقع الحسام المهند”.

وسبق للشاعر الموريتاني ولد بمب أن عمل سنوات في قطر ثم انضم لقناة الجزيرة القطرية وزار قطر مؤخرا.

يشار إلى أن موريتانيا قطعت علاقاتها الدبلوماسية مع قطر استجابة لضغوط دول الحصار وخاصة (السعودية والإمارات) اللتان وجهتا لها تحذيرا بوقف المساعدات بعد قرار هذه الدول بحصار قطر بريا وبحريا وجويا، بزعم “دعمها للإرهاب”، وهو ما نفته الدوحة مؤكدة أنها تواجه “حملة افتراءات وأكاذيب”.