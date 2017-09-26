تسلمت الخطوط الجوية القطرية أكبر طائرة شحن من طراز بوينغ “747 أف 8” ضمن خطتها لتعزيز أسطولها من الشحن الجوي ومكانتها العالمية.

ففي مؤتمر صحفي عـقد في مصانع شركة بوينغ الأميركية لصناعة الطائرات في سياتل، أعلن الرئيس التنفيذي للخطوط القطرية أكبر الباكر عن تسلم قطر للطائرة الجديدة، وقال إنها إضافة قوية لأسطول الشحن التابع للشركة حيث ستساهم في نقل الاحتياجات اليومية لقطر من السلع والبضائع.

وأكد الباكر طلب الخطوط الجوية القطرية أربعَ طائرات من طراز بوينغ 747 في نطاق طموحاتها للربط ما بين آسيا وأوروبا وأستراليا والولايات المتحدة موضحا أن شركته ستقدم طلبية شراء تشمل ستين طائرة بوينغ 737 وقعت خطاب نوايا بشأنها العام الماضي.

وطرح الرئيس التنفيذي للخطوط القطرية جانبا من خطط الشركة وتطورها والتزامها بالمعايير الدولية المطلوبة قائلا إن القطرية “تسعى لتحقيق الريادة”.

وأضاف الباكر بالخصوص أن خطة تسلم طائرات إيرباص الأربع “مؤكدة” لافتا إلى أنه سيبرم قريبا اتفاقا “من أجله سأطير من هنا إلى تولوز” في إشارة إلى مقر إيرباص.

#الخطوط_القطرية تتسلم طائرة شحن عملاقة من نوع بوينغ 747-8F باحتفال أقيم في مدينة سياتل الأميركية .. والباكر يؤكد : مستمرون في التوسع ..#قطر pic.twitter.com/256XOECkq7 — جابر الحرمي (@jaberalharmi) September 26, 2017

وكانت الخطوط القطرية قد ألغت في وقت سابق من هذا العام طلبا لشراء أربع طائرات إيرباص من طراز A350-900 بسبب تأخر تسلميها.

وأشار الباكر إلى أن الحصار المفروض على بلاده كانت له آثار سلبية في أعمال الشركة، لكنها نجحت في تلبية مختلـف الاحتياجات القطرية دون أي عائق، وهي مستمرة في ذلك وفي عملها التجاري.

يشار إلى أن الخطوط القطرية تعد الناقل الوطني للدولة، تأسست عام 1993 وأصبحت سريعا من أنجح شركات الطیران بتسييرها أسطولا حديثا لأكثر من 150 وجهة عبر العالم، وحازت على جوائز عدة نظیر الخدمات الفاخرة التي تقدمها على متن رحلاتها.