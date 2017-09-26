لجين عمران تحتفل مع السفير السعودي في الإمارات باليوم الوطني للسعودية

احتفلت الإعلامية السعودية “لجين عمران”، باليوم الوطني السعودي، خلال فعالية أقامها السفير السعودي في الإمارات، وظهرت مرتديةً زياً باللون الأخضر الذي يرتبط بالعلم السعودي.

ونشرت “لجين” صورةً على حسابها في “انستغرام”، وعلّقت عليها: “كل الشكر والتقدير للسفير السعودي في دولة الإمارات محمد بن عبد الرحمن البشر على دعوته الكريمة للمشاركة في الاحتفال باليوم الوطني السعودي 87 – أبو ظبي”.

وأضافت: “احتفال مبهج جمع كل الجنسيات باختلافها وتنوعها تحت سقف واحد لمشاركتنا فرحة وطن. فشكراً للجميع”.

يشار إلى أنّ الفنانة السعودية “وعد” أثارت جدلاً واسعاً خلال احتفالها باليوم الوطني87 للمملكة العربية السعودية، وظهرت وهي ترتدي عباءة صُممت بطانتها الداخلية على شكل العلم السعودي.

وما أثار سخط معلّقين على الصورة هو أن الفنانة “وعد” جلست على العلم، وبالتحديد على عبارة التوحيد التي تتوسط علم السعودية، معتبرين أن تصرفها فيه إمتهانٌ للفظ الجلالة.