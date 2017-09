وصفَ مغرّدون “حركةً غريبة” قام بها الأمير البريطاني “هاري”، خلال لقائه زوجة الرئيس الأميركي ميلانيا ترامب، بأنّها “إشارة شيطانية”، ما أثارَ موجة تعليقاتٍ على منصات التواصل الاجتماعي.

وبينما كانت “ميلانيا” تقف مرخية يديها بجانبها، عقد “هاري” يده في سترته، بينما كان إصبعاه السبابة والوسطى معقودَتين داخل سترته، ظلت بقية أصابعه خارجها، وهو ما رآه أصحاب نظريات المؤامرة بإنها إشارة “قرن الشيطان”!.

وكانت المشاعر الساخرة مشتركة بين جميع المغرّدين، فتقول Karen Dalton Beninato: “الأمير هاري يقابل سيدة أميركا الأولى ويشير بعلامة شيطانية. هل هي إشارة للعم بطوط، أم أنها إشارة تفيد إحساسه بالملل؟”.

Prince Harry meeting FLOTUS and making devil hand sign. Is that a Hi Donald, or I’m Here So I Won’t Get Fined? pic.twitter.com/BN61WH3dGx

وعلَّق Chad Darnell عبر حسابه وقال: “عندما يحاول الأمير هاري أن يخبرك بشيء عن طريق الإيماء بعلامة الشيطان..”.

When Prince Harry is trying to tell you something by flashing the sign of the devil… pic.twitter.com/PqcOA2xemq

— Chad Darnell (@ChadDarnell) ٢٥ سبتمبر، ٢٠١٧