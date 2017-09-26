دعا السياسي الكويتي وعضو مجلس الأمة السابق ناصر الدويلة كلا من سلطنة عمان والكويت لإرسال قوات فصل بين دول الحصار وقطر في القريب العاجل، مشيرا إلى أن دولة “معادية لأمة محمد”- لم يسمها- تقوم بتدريب 7 كتائب مرتزقة بلباس قطري لمساعدة من ستدعمه دول الحصار في حكم قطر لاحقا. !

وقال “الدويلة” في تدوينات مهمة ومطولة له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن”:”الامور في الخليج تتجه لمواجهه ليست بعيده و حفاظا على ما بقي من مجلس تعاون ادعو الكويت وعمان لارسال قوات فصل بين الاشقاء و بسرعة فالامر قريب”.

الامور في الخليج تتجه لمواجهه ليست بعيده و حفاظا على مابقي من مجلس تعاون ادعو الكويت وعمان لارسال قوات فصل بين الاشقاء و بسرعة فالامر قريب — ناصر الدويلة (@nasser_duwailah) September 26, 2017

وأضاف في تغريدة أخرى: “اقول بكل ثقه لا اخشى على قطر وقد اتخذ اخوان روضه ما استطاعوا من قوة و أوكلوا امرهم لله لكنني اخشى على اشقاءنا المندفعين للهاوية وسوء العاقبة”.

اقول بكل ثقه لا اخشى على قطر وقد اتخذ اخوان روضه ما استطاعوا من قوة و أوكلوا امرهم لله لكنني اخشى على اشقاءنا المندفعين للهاويه وسوء العاقبه — ناصر الدويلة (@nasser_duwailah) September 26, 2017

وأكد “الدويلة” بأن خطة غزو قطر لن يكتب لها النجاح قائلا: “انا رجل عسكري واعرف معنى الحرب واعرف ان خطة غزو قطر ليس لها اية فرصة نجاح الا بمساعدة إسرائيلية عبر تقنية خاصه وان الهدف هو رموز الشرعية”.

انا رجل عسكري واعرف معنى الحرب و اعرف ان خطة غزو قطر ليس لها اية فرصة نجاح الا بمساعدة اسرائيليه عبر تقنية خاصه وان الهدف هو رموز الشرعية — ناصر الدويلة (@nasser_duwailah) September 26, 2017

وكشف السياسي الكويتي بأن “هناك سبع كتائب مرتزقه يتم تدريبها بلباس قطري في دوله معادية لامة محمد وهذه القوات لن يكون لها دور في المرحلة الاولى لكنهم سيدعمون العرقوزات”.

هناك سبع كتائب مرتزقه يتم تدريبها بلباس قطري في دوله معادية لامة محمد و هذه القوات لن يكون لها دور في المرحله الاولى لكنهم سيدعمون العرقوزات — ناصر الدويلة (@nasser_duwailah) September 26, 2017

وأوضح أن “اشارة بدء تنصيب عراقوز كبديل عن الشرعية في قطر تبدا وسط احداث كبرى في المنطقة مثل ضرب المنشآت النووية الإيرانية لكن الله بالمرصاد”.

اشارة بدء تنصيب عراقوز كبديل عن الشرعية في قطر تبدا وسط احداث كبرى في المنطقه مثل ضرب المنشآت النوويه الايرانيه لكن الله بالمرصاد — ناصر الدويلة (@nasser_duwailah) September 26, 2017

ولفت “الدويلة” إلى استعداد قطر لمثل هذا السيناريو قائلا: “توقفت قطر عن الحديث عن استعداداتها و لسان حالها يقول خلهم يقربون والله ما يرد لهم مخبر وانا ناصح لدول الحصار قطر اليوم اكبر فخ لكم ابتعدوا”.

توقفت قطر عن الحديث عن استعداداتها و لسان حالها يقول خلهم يقربون والله ما يرد لهم مخبر وانا ناصح لدول الحصار قطر اليوم اكبر فخ لكم ابتعدوا — ناصر الدويلة (@nasser_duwailah) September 26, 2017

وتابع قائلا: “رأيت في قطر اسود الوغى تنتظر الانقضاض على طرائدها ما دخلت ديوانيه الاكل عيالهم مرابطين في وحداتهم الناس مستعدة للموت دفاعا عن شرعيتهم ووطنهم”.

رأيت في قطر اسود الوغى تنتظر الانقضاض على طرائدها ما دخلت ديوانيه الاكل عيالهم مرابطين في وحداتهم الناس مستعدة للموت دفاعا عن شرعيتهم ووطنهم — ناصر الدويلة (@nasser_duwailah) September 26, 2017

وتوجه ناصحا لدول الحصار بالقول: “يا اشقاءنا في دول الحصار والله انني ناصح لكم ابتعدوا عن قطر تراهم بايعوا اميرهم على الموت والله ان صدق ظني لن يرجع من القوة المهاجمة احد”.

يا اشقاءنا في دول الحصار والله انني ناصح لكم ابتعدوا عن قطر تراهم بايعوا اميرهم على الموت والله ان صدق ظني لن يرجع من القوة المهاجمه احد — ناصر الدويلة (@nasser_duwailah) September 26, 2017

وأضاف “استمعت الى ندوة وزير خارجية قطر في باريس امس والله الرجال تحدث بلغه الواثق بالنصر رغم ابتعاده عن التصعيد لكن بانت منه العين الحمراء واضحه”.

استمعت الى ندوة وزير خارجية قطر في باريس امس والله الرجال تحدث بلغه الواثق بالنصر رغم ابتعادة عن التصعيد لكن بانت منه العين الحمراء واضحه — ناصر الدويلة (@nasser_duwailah) September 26, 2017

وناشد اهل الخليج بالقول: ” لا يروحون عيالكم علف لسمك الخليج ما دون الحلق الا اليدين و العصملي ابلغكم انهم سيقاتلون دفاعا عن شرعية قطر واهل قطر وترابها”.

يا اهل الخليج لا يروحون عيالكم علف لسمك الخليج مادون الحلق الا اليدين و العصملي ابلغكم انهم سيقاتلون دفاعا عن شرعية قطر واهل قطر و ترابها — ناصر الدويلة (@nasser_duwailah) September 26, 2017

واختتم تدويناته قائلا: “طيعوني جنبوا عن قطر ترها ان قبست تقبس في كل مكان مهي في قطر وبس و اذا كان شعب قطر كلهم تميم فمن لكم وقد تقطعت حبال الود بينكم و في انفسكم”.

طيعوني جنبوا عن قطر ترها ان قبست تقبس في كل مكان مهي في قطر وبس و اذا كان شعب قطر كلهم تميم فمن لكم وقد تقطعت حبال الود بينكم و في انفسكم — ناصر الدويلة (@nasser_duwailah) September 26, 2017

وكان وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني قد أكد على أن لدى بلاده “حلفاء يمكن أن يمنعوا دول الحصار من القيام بأي عمل غير مسؤول”، مؤكدا أن الدوحة “تستطيع الرد على تحركات دول الحصار لتقويض استقرار بلادنا”.

وقال وزير الخارجية، أمس الإثنين، خلال ندوة في باريس بالمعهد الفرنسي للعلاقات الدولية بشأن الحصار المفروض على قطر إن ما يحدث ليس مقاطعة بل هو حصار والهدف من هذه الأزمة هو فرض سياسات وإملاءات على قطربسبب سياستها الخارجية المستقلة ونجاحها واقتصادها المزدهر الذي أثار ضغينة واستياء بعض الجيران، مشدداً على أن محاولة دول الحصار تقويض استقرار قطر ينم عن عدم مسؤولية، مجدداً في الوقت ذاته دعم الدوحة لجهود الوساطة الكويتية في الأزمة الخليجية.

وجدد ال ثاني على أن اتهامات دول الحصار ضد قطر لا أساس لها من الصحة، وأن قطر طالبت هذه الدول بتقديم أدلة على مزاعمهم لكنهم لم يقدموا دليلاً واحداً، مؤكداً أن المطالب الـ 13 لدول الحصار وُضعت لكي تُرفض.

وأضاف أن الهدف الأساسي لدول الحصار هو استهداف سيادة قطر السياسية واستقرارها الاقتصادي وأنه بسبب المصاعب الاقتصادية التي تواجهها دول الحصار فإن المطلب 8 من المطالب الـ13 يطلب من قطر التوقيع على شيك مفتوح، مجدداً التأكيد على أن قطر ترفض أي نوع من أنواع الوصاية وستواصل سياستها القائمة على الحل السلمي لأي خلافات.