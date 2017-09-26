في تدوينة تعكس مبتغى وهدف دعاة الليبرالية في المملكة العربية السعودية والتي تهدف لتحويل الشعب، أشاد الإعلامي السعودي ومدير قناة “العربية” تركي الدخيل بالشعب السعودي الذي كسب الرهان بـ”الرقص” خلال احتفاله بالعيد الوطني الـ87.

وقال “الدخيل” في تدوينة له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن”:” كسبتم الرهان يا أبناء الوطن، رقصتم وعشتم بهجة الوطن بسعادة ورقي، بلا حوادث ولا شوائب #اليوم”.

كسبتم الرهان يا أبناء الوطن، رقصتم وعشتم بهجة الوطن بسعادة ورقي، بلا حوادث ولا شوائب، #شكراً_هيئة_الترفيه #السعودية #اليوم_ — #تركي_الدخيل (@TurkiAldakhil) ٢٥ سبتمبر، ٢٠١٧

ولاقت تدوينة “الدخيل” استنكارا واسعا عبر “تويتر”، مؤكدين بأن المملكة التي كانت تتميز بنقل تعاليم الدين الإسلامي السمحة تحولت إلى بلد للهز والرقص، مشددين بأن الحسنة الوحيدة التي لاحتفالات العيد الوطني أنها كشفت مدعي الليبرالية وهدفهم الواضح في إفساد الناس.

كان التقدم في بلاد الحرمين بتصدير تعاليم الاسلام السمحة ومنها انطلق دين الله تعالى ليجوب الارض مشرقها ومغربها ، اصبح التقدم عبارة عن رقص وهز — عبدالله ابن غراب (@almarriqatar1) September 25, 2017

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"الرقص" هو ما كان يراهن عليه الليبراليون،

عرفتم مشاريعهم؟

المشكلك كل ما قاموا وجلسوا قالوا

الصحوة عطلت التنمية!!https://t.co/yrIsJbaDoV — مثقف من الطيبين (@haabmbb1) September 26, 2017

يعني أنت ناقصك تشوف رقص ؟ ام اصابتك الزواني بعدوى الود ؟!! — عبدالله الحلوه (@asalhilwa) September 25, 2017

الحسنة الوحيدة لهذا الحدث المخزي انها عرت مدعي الليبرالية وأن هدفهم الأوحد وغاية طموحهم افساد اخلاق المجتمع وسفور وتبرج النساء للوصل لهن!! — سليمان النويصر (@samnabubadr) September 26, 2017

كسبو الرهان أمثالك من بهزمؤخراتهم واختلاطهم

اما الرجال كسبو شرف الذود عن الوطن على الحدود وهذا هو الشرف والفخرالحقيقي

خسئت ومن على شاكلته! — .سعدمقيم السبيعي (@alsbyys4401) September 25, 2017

بئس المكسب هز الوسط واختلاط الرجال بالنساء منزوعي الحياء .

اللهم اصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا واصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا . — خالد المهوس (@almuhwes) September 26, 2017

كل إناء بما فيه ينضح، فإذا كان غايتك في كسب الرهان فأحسن ﷲ عزاءك في عقلك "إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم…"الآية — سليمان النويصر (@samnabubadr) September 26, 2017

وكان رواد موقع التدوين المصغر “تويتر” في المملكة العربية السعودية قد وجهوا انتقادات حادة لاحتفالات اليوم الوطني الـ87 وما صاحبه من مجون واختلاط ورقص بين الرجال والنساء في بلد يزعم أنه حامي حمى الدين ودستوره القرآن والسنة.

ودُشّن ناشطون هاشتاجا عبر موقع “تويتر” بعنوان: ” #الشعب_يريد_عوده_الهيئة” تصدر الترند السعودي، طالبوا فيه بعودة هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الذي نزعت منها العديد من الصلاحيات بعد مجيء محمد بن سلمان، منتقدين سماح هيئة الترفيه بالمشاركة في الاحتفالات وعدم فصلها كذلك بين النساء والرجال.

يذكر أن السعودية سمحت للنساء، للمرة الأولى، بدخول إستاد الملك فهد بالعاصمة الرياض، لحضور احتفالات اليوم الوطني، بعد أن أعلنت الهيئة العامة للترفيه عن التنسيق مع هيئة الرياضة، لحضور ومشاهدة فعالية ملحمة وطن التي تنظمها الهيئة ضمن روزنامة فعالياتها لليوم الوطني السابع والثمانين.

وتحتفل المملكة بالعيد الوطني، في 23 سبتمبر/أيلول من كل عام، وهو اليوم الذي تم فيه توحيد المملكة وتغيير اسمها من مملكة الحجاز ونجد وملحقاتها إلى السعودية وكان ذلك عام 1932.