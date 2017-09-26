نشرت صحيفة “ميرور” البريطانية تسجيلاً مثيراً لمكالمة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، خلال برنامج “نكتة صادمة” للمذيع الأمريكي “هوارد ستيرن”، ابدى فيه رغبته بمضاجعة الاميرة الراحلة “ديانا”، ووصفها بالمجنونة.

وتم إرسال التسجيل الصوتي من مجهول إلى موقع “فاكتباس”، حيث يمكن سماع صوت المذيع “ستيرن” وهو يسأل ترامب: “لماذا يعتقد الناس أنك مغرور لقول إنك كنت تستطيع مضاجعة الأميرة ديانا؟ كنت ستفعل ذلك، أليس كذلك؟ هل كنت ستضاجعها؟، ويرد ترامب: “أعتقد ذلك”.

وفي نفس المقابلة التي تعود للعام 1997، أي بعد أشهر فقط من وفاة ديانا، مزح ترامب بشأن إعطاء ديانا اختبار فيروس نقص المناعة البشرية قبل مضاجعته، وهو الأمر الذي ادّعت صحيفة “ذا نيويوركر” أنه يجبر النساء عليه قبل ممارسة الجنس معهن.

وكان الرئيس الحالي للولايات المتحدة ضيفًا منتظمًا على برنامج “ستيرن” الإذاعي، في مقابلة أُجريت في عام 2000، سأل المذيع ترامب مرةً أخرى عما إذا كان سيحاول إغراء ديانا.

وفي تسجيل منفصل، يسأل ستيرن “هل كنت ستضاجعها؟” ويرد عليه ترامب: “دون تردد حتى”، وأضاف “إنها جميلة كعارضات أزياء”.وفق ما نقل موقع “ارم”

وقد سبق أن ادّعت المذيعة التلفزيونية “سيلينا سكوت” أن ترامب لاحق الأميرة ديانا إلى درجة “المطاردة”، وقالت إنه كان يُقلق الأميرة الراحلة.

وفي صحيفة “صنداي تايمز” كتبت المذيعة في العام 2015: “كان يرسل للأميرة ديانا في قصر كنسينغتون الكثير من باقات الورود باهظة الثمن، فيبدو أن ترامب كان يرى ديانا كهدف كبير. ومع تراكم الورود في شقتها أصبحت قلقة بشكل متزايد حول ما يجب القيام به، وبدأت تشعر كما لو كان ترامب يطاردها”.

وأضافت: “عندما توفيت الأميرة في حادث مأساوي في باريس في عام 1997 قال ترامب لأصدقائه إنه يندم على عدم مواعدتها، مشيرًا إلى أنه كان يعتقد أنه لديه فرصة للحصول على علاقة رومانسية معها”.