كشف حساب “نافذ” الشهير بتويتر تفاصيل ومعلومات جديدة، عن ما قال إنه تسريب لكواليس اجتماع وزراء خارجية دول الحصار في العاصمة البحرينية “المنامة” في 30تموز/يوليو الماضي، والذي كان قد سرب جزء منه قبل أيام.

تفاصيل جديدة وصلتني بشأن #الاجتماع_المغلق لوزراء خارجية دول الحصار (المنامة)#كواليس_اجتماع_المنامة — نافذ (@nafez_nafez) September 26, 2017

والجديد الذي نقله “نافذ” فيما يخص الاجتماع المغلق وفقا لما رصده (وطن) عبر نافذته الخاصة بتويتر جاء كالآتي:

في البداية عاتب #بن_زايد السعودية لأنها لم تستشر باقي الدول (الإمارات مصر بحرين) بشأن طلب #أردوغان أن يكون شريكا في الوساطة الكويتية.

في الاجتماع المغلق عاتب #بن_زايد السعودية لأنها لم تستشر باقي الدول (الإمارات مصر بحرين) بشأن طلب #أردوغان أن يكون شريكا في الوساطة الكويتية — نافذ (@nafez_nafez) September 26, 2017

#بن_زايد يتابع: وكذلك لم تطلعهم المملكة على نتائج زيارة #أردوغان للرياض وشعروا بأن لهجة السعودية تغيرت بعد زيارة الرئيس التركي.

#بن_زايد يتابع: وكذلك لم تطلعهم المملكة على نتائج زيارة #أردوغان للرياض وشعروا بأن لهجة السعودية تغيرت بعد زيارة الرئيس التركي — نافذ (@nafez_nafez) September 26, 2017

وتأكيد على الأخبار التي تتداول مؤخرا بشأن نشوب خلاف كبير بين دول الحصار، نقل “نافذ” مختتما تغريداته:”وتحدث #بن_زايد بوضوح ل #الجبير بأن السعودية بتصرفها هذا سمحت لتركيا أن تدخل الخلاف في صفوفهم !!”

وتحدث #بن_زايد بوضوح ل #الجبير بأن السعودية بتصرفها هذا سمحت لتركيا أن تدخل الخلاف في صفوفهم !!#كواليس_اجتماع_المنامة pic.twitter.com/NGmNcSKp7W — نافذ (@nafez_nafez) September 26, 2017

وحتى يومنا هذا لم تنجح جهود إقليمية ودولية في التوصل إلى حل للأزمة الخليجية التي بدأت في 5 يونيو/حزيران الماضي، عندما قطعت السعودية ومصر والإمارات والبحرين، علاقاتها مع قطر، وفرضت عليها حصارا دبلوماسيا واقتصاديا بزعم دعمها للإرهاب، وهو ما نفته الدوحة بدورها، مؤكدة أنها تواجه حملة افتراءات وأكاذيب.

يشار إلى أن “وطن” لا يمكنه التأكد من صحة المعلومات الواردة على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي.