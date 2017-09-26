أكد حساب “ويكليكس الخليج” الشهير بتويتر، أن سياسات ولي عهد السعودية محمد ابن سلمان واتجاهاته الأخيرة تدل على سعيه لاستنساخ تجربة الإمارات العلمانية لتحل مكان نظام الحكم الديني بالمملكة.

وقال “ويكليكس الخليج” الراصد للتغيرات السياسية بالمملكة في تغريدة دونها على تويتر رصدها (وطن):” محمد بن سلمان يسعى لاستنساخ التجربة العلمانية الإماراتية فى الحكم لتكون بديلة عن نظام الحكم الديني فى السعودية .”

ويكليكس الخليج : محمد بن سلمان يسعى لاستنساخ التجربة العلمانية الإماراتية فى الحكم لتكون بديلة عن نظام الحكم الديني فى السعودية . — ويكليكس الخليج (@Khaleaks) September 25, 2017

كما أشار الحساب في تغريدة أخرى إلى زيارة رئيس النظام المصري عبدالفتاح السيسي للإمارات قائلا:”عبدالفتاح السيسي يقوم بعدة زيارات خارجية من بينها دولة الإمارات للتسويق لمعاهدة السلام العربية القادمة و التطبيع مع إسرائيل.”

ويكليكس الخليج: عبدالفتاح السيسي يقوم بعدة زيارات خارجية من بينها دولة الإمارات للتسويق لمعاهدة السلام العربية القادمة و التطبيع مع إسرائيل. pic.twitter.com/xdPn3KzFGT — ويكليكس الخليج (@Khaleaks) September 25, 2017

وفي ظل تولي “محمد بن سلمان” مقاليد الحكم الحقيقة في المملكة العربية السعودية أكدت عدة تقارير صحفية أجنبية أن المملكة في طريقها إلى كسر التقاليد الدينية, وانتهاج “العلمانية” , حيث شاهدنا وقائع عدة في السعودية بالأونة الأخيرة تُشير إلى ذلك , مثل تقليم أظافر هيئة “الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر” , التي كانت تضع قواعد صارمة للمرأة السعودية , والتي باتت الآن قاب قوسين أو أدنى من الاختفاء تمامًا.

وجرد النظام السعودي أعضاء هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من صلاحياتهم طبقا لقانون جديد صدر عن مجلس الوزراء.

وآخر تلك المشاهد التي تدعو للقلق، تداول نشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك وتويتر” مقطع فيديو مصور، لاحتفالات اليوم الوطني للمملكة العربية السعودية , يظهر العديد من الفتيات وهن يتمايلن جانب بجانب مع الرجال , حيث يتراقصن بعد أن خلعن حجابهن في إحدى الحفلات المختلطة التي أقامتها هيئة الترفيه بمناسبة العيد الوطني الـ87 للمملكة ونشرته “وطن”.