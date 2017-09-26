أكد حساب “ويكليكس الخليج” الشهير بتويتر، أن سياسات ولي عهد محمد ابن سلمان واتجاهاته الأخيرة تدل على سعيه لاستنساخ تجربة العلمانية لتحل مكان نظام الحكم الديني بالمملكة.

 

وقال “ويكليكس الخليج” الراصد للتغيرات السياسية بالمملكة في تغريدة دونها على تويتر رصدها (وطن):” يسعى لاستنساخ التجربة العلمانية الإماراتية فى الحكم لتكون بديلة عن نظام الحكم الديني فى السعودية .”

 

كما أشار الحساب في تغريدة أخرى إلى زيارة رئيس النظام المصري عبدالفتاح السيسي للإمارات قائلا:”عبدالفتاح السيسي يقوم بعدة زيارات خارجية من بينها دولة الإمارات للتسويق لمعاهدة القادمة و التطبيع مع .”

 

وفي ظل تولي “محمد بن سلمان” مقاليد الحكم الحقيقة في المملكة العربية السعودية أكدت عدة تقارير صحفية أجنبية أن المملكة في طريقها إلى كسر التقاليد الدينية, وانتهاج “العلمانية” , حيث شاهدنا وقائع عدة في السعودية بالأونة الأخيرة تُشير إلى ذلك , مثل تقليم أظافر هيئة “الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر” , التي كانت تضع قواعد صارمة للمرأة السعودية , والتي باتت الآن قاب قوسين أو أدنى من الاختفاء تمامًا.

 

وجرد النظام السعودي أعضاء هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من صلاحياتهم طبقا لقانون جديد صدر عن مجلس الوزراء.

 

وآخر تلك المشاهد التي تدعو للقلق، تداول نشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك وتويتر” مقطع فيديو مصور، لاحتفالات للمملكة العربية السعودية , يظهر العديد من الفتيات وهن يتمايلن جانب بجانب مع الرجال ,  حيث يتراقصن بعد أن خلعن حجابهن في إحدى الحفلات المختلطة التي أقامتها هيئة الترفيه بمناسبة العيد الوطني الـ87 للمملكة ونشرته “وطن”.