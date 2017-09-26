شنّ المعارض السوري البارز بسام جعارة هجوما شديدا على ولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد، متهما إياه بتمويل القصف الروسي للمدنيين السوريين وتدمير المستشفيات والمدارس والمساجد، متعهدا بأن هذا الامر لن يمر مرور الكرام.

وقال “جعارة” في تدوينات له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن”:” الطيران الروسي يكثف غاراته على ادلب وريفي حلب وحماة في حملة ابادة ممنهجة للمدنيين .. بمباركة “اصدقاء الشعب السوري” !”.

الطيران الروسي يكثف غاراته على ادلب وريفي حلب وحماة في حملة ابادة ممنهجة للمدنيين .. بمباركة "اصدقاء الشعب السوري" ! — بسام جعارة (@BassamJaara) September 26, 2017

واضاف في تغريدة اخرى مهددا “ابن زايد”: ” تمويل محمد بن زايد للقصف الروسي للمدنيين وتدمير المشافي والمدارس والمساجد والاسواق التجارية لن يمر بدون حساب!”.

تمويل محمد بن زايد للقصف الروسي للمدنيين وتدمير المشافي والمدارس والمساجد والاسواق التجارية لن يمر بدون حساب! — بسام جعارة (@BassamJaara) September 26, 2017

وأكد “جعارة” على أن ” الأمر لم يعد يحتمل المزيد من اللعب الاجرامي على الدماء التي تسيل ومحاسبة الخونة تتقدم على قتال الاعداء .. جنيف واستانا”.

الأمر لم يعد يحتمل المزيد من اللعب الاجرامي على الدماء التي تسيل ومحاسبة الخونة تتقدم على قتال الاعداء .. جنيف واستانا — بسام جعارة (@BassamJaara) September 26, 2017

وكان الطيران الروسي قد شن ثمانية غارات جوية بالصواريخ الفراغية على بلدة القناطر بريف حلب الجنوبي مما اوقع عشرات الاصابات في صفوف المدنيين وتسبب في حالة نزوح جماعي من القرية.

وكان وزير الخارجية الإماراتي عبد الله بن زايد قد اكد في مؤتمر صحفي عقده في ابو ظبي مع نظيره الروسي في أبو ظبي في اواخر شهر آب/أغسطس الماضي على تطابق الموقف الإماراتي مع الموقف الروسي بشأن سوريا.