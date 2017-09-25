كشف حساب “فارس بن سعود” الشهير بتويتر، من خلال وثيقة مسربة نشرها أن تكلفة حفل اليوم الوطني بالسعودية أمس تجاوزت 21 مليون ريال، في الوقت الذي يأكل فيه بعض المواطنين من القمامة فضلا عن مظاهر الفجور التي ملأت شوارع المملكة بالأمس من رقص واختلاط وتعري.

ونشر “فارس بن سعود” الوثيقة المسربة عبر نافذته بتويتر ورصدتها (وطن)، وعلق بقوله:”رقص وتعري وغناء آيات من القرآن والشعب فقير ورافض التطاول على الدين وقل الأدب اللي حصل”

5800 مليون دولار تكلفة حفل اليوم الوطني

رقص وتعري وغناء آيات من القرأن

والشعب فقير ورافض

التطاول على الدين وقل الأدب اللي حصل#الدب_الداشر pic.twitter.com/Rz6V6agIWv — فارس بن سعود (@MBNsaudi) September 25, 2017

يذكر أن السعودية سمحت للنساء، للمرة الأولى، بدخول إستاد الملك فهد بالعاصمة الرياض، لحضور احتفالات اليوم الوطني، بعد أن أعلنت الهيئة العامة للترفيه عن التنسيق مع هيئة الرياضة، لحضور ومشاهدة فعالية ملحمة وطن التي تنظمها الهيئة ضمن روزنامة فعالياتها لليوم الوطني السابع والثمانين.

وتحتفل المملكة بالعيد الوطني، في 23 سبتمبر/أيلول من كل عام، وهو اليوم الذي تم فيه توحيد المملكة وتغيير اسمها من مملكة الحجاز ونجد وملحقاتها إلى السعودية وكان ذلك عام 1932.

تداول ناشطون مقطع فيديو يظهر عدد كبير من السعوديين “رجالا ونساء” وهم يرقصون مع بعضهم البعض خلال احتفالات المملكة بعيدها الوطني الـ87.

ووفقا للفيديو المتداول الذي رصدته “وطن”، فقد ظهر مجموعة من الرجال وهم يلوحون بالأعلام السعودية وأشمغتهم ومن خلفهم شعار “المملكة 2030” الذي يتبناه ولي العهد السعودي محمد بن سلمان وهم يرقصون على أنغام الشيلات، أمام مجموعة من النساء الذي أخذ بعضهن الحماس واخذن بالرقص أيضا.

ونشر ناشطون صورة قطعة من الملابس الداخلية لإحدى النساء، قالوا إنها سقطت منها خلال الرقص والزحام الذي رافق الاحتفالات باليوم الوطني.

كما أظهر مقطع فيديو آخر، تواجد نساء يختلطن بالرجال في إحدى الحفلات التي أقامتها هيئة الترفيه بحضور إحدى الفرق الاجنبية، بالإضافة إلى وجود نساء بدون حجاب أو عباءة.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، بالمملكة العربية السعودية، مقطع فيديو للفنان السعودي طلال سلامة، خلال احتفالات السعودية باليوم الوطني للمملكة.

وأثار مقطع الفيديو حالة واسعة من الجدل، بسبب استخدام طلال سلامة بعض آيات القرآن الكريم فيه.

وعلى خلفية ذلك دشن رواد موقع التدوين المصغر “تويتر”، هاشتاج بعنوان “قرآن بالموسيقى بموافقة الترفيه”، الذي تصدر قائمة التريندات الأكثر تداولاً في المملكة العربية السعودية.

وطالب عدد كبير من السعوديين بضرورة محاسبة الفنان طلال سلامة بعد هذه الواقعة.