أحرج “ الإمارات” المغرد الشهير بـ”تويتر”، نائب رئيس شرطة دبي، والذي نشر دون قصد تغريدة تشيد بقطر التي يهاجمها ليل نهار.

 

وكان “خلفان” قد نشر عبر صفحته بتويتر وفقا لما رصده (وطن)، إحصائية عن البلاد الأكثر أمنا للسياح، ولم يلتفت أن التي يهاجمها بشدة جاءت بالمرتبة الثالثة عربيا، الأمر الذي وضعه في موقف محرج.

 

وأحرجه “مجتهد الإمارات” عندما رد عليه بقوله:”وضعت إحصائية فيها قطر المرتبة الثالثة فى الأمن و الاستقرار! إذن لماذا تغذون النزاعات الداخلية فيها؟”

 

وتابع “ضاحي خلفان يقول : الربيع العربي دمر الأمة ! لماذا تدعون إلى ربيع قطري و تغير نظام الحكم فى قطر؟ تناقدون أنفسكم بأنفسكم”

 

وأصبحت قطر، بمثابة “مغص معوي” مزمن ينغص على ضاحي خلفان نائب رئيس شرطة دبي حياته، حيث لا يكاد يمضي يوما إلا ويخص الرجل قطر وقياداتها بتغريدة أو أكثر عبر نافذته بتويتر سواء بالسب أو الانتقاد المسيء.