أحرج “مجتهد الإمارات” المغرد الشهير بـ”تويتر”، ضاحي خلفان نائب رئيس شرطة دبي، والذي نشر دون قصد تغريدة تشيد بقطر التي يهاجمها ليل نهار.

وكان “خلفان” قد نشر عبر صفحته بتويتر وفقا لما رصده (وطن)، إحصائية عن البلاد الأكثر أمنا للسياح، ولم يلتفت أن قطر التي يهاجمها بشدة جاءت بالمرتبة الثالثة عربيا، الأمر الذي وضعه في موقف محرج.

مساء الأمن والاستقرار pic.twitter.com/C7Ou2CKMFQ — ضاحي خلفان تميم (@Dhahi_Khalfan) September 25, 2017

وأحرجه “مجتهد الإمارات” عندما رد عليه بقوله:”وضعت إحصائية فيها قطر المرتبة الثالثة فى الأمن و الاستقرار! إذن لماذا تغذون النزاعات الداخلية فيها؟”

وضعت إحصائية فيها قطر المرتبة الثالثة فى الأمن و الاستقرار!

إذن لماذا تغذون النزاعات الداخلية فيها؟ https://t.co/WciGW6pEDb — مجتهد الإمارات (@mujtahiduae) September 25, 2017

وتابع “ضاحي خلفان يقول : الربيع العربي دمر الأمة ! لماذا تدعون إلى ربيع قطري و تغير نظام الحكم فى قطر؟ تناقدون أنفسكم بأنفسكم”

ضاحي خلفان يقول : الربيع العربي دمر الأمة !

لماذا تدعون إلى ربيع قطري و تغير نظام الحكم فى قطر؟

تناقدون أنفسكم بأنفسكم — مجتهد الإمارات (@mujtahiduae) September 25, 2017

وأصبحت قطر، بمثابة “مغص معوي” مزمن ينغص على ضاحي خلفان نائب رئيس شرطة دبي حياته، حيث لا يكاد يمضي يوما إلا ويخص الرجل قطر وقياداتها بتغريدة أو أكثر عبر نافذته بتويتر سواء بالسب أو الانتقاد المسيء.