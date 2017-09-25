كشف حساب “العهد الجديد” على موقع التدوين المصغر “تويتر” بأن مهندس الاعتقالات الأخيرة بحق الشيوخ والدعاة والمفكرين هو شخصية يظن الجميع أنها مختفية لخبرتها السابقة بالبطش، مشيرا في الوقت نفسه إلى استياء خالد الفيصل أمير مكة من استحواذ “ابن سلمان” على كل شيء.

وقال “العهد الجديد” في تدوينات له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن”:” مهندس الاعتقالات الحاصلة شخص تظنون أنه مختفي ولكنه بالحقيقة يدير جزء مهما من المشهد وهو كذلك الأعرف بالإسلاميين من خلال خبرته السابقة بالبطش”.

مهندس الاعتقالات الحاصلة شخص تظنون أنه مختفي ولكنه بالحقيقة يدير جزء مهما من المشهد وهو كذلك الأعرف بالإسلاميين من خلال خبرته السابقة بالبطش — العهد الجديد (@Ahdjadid) September 24, 2017

وأضاف في تغريدة اخرى: “خالد الفيصل متضايق جدا من ابن سلمان ومن استحواذه على كل شيء، وعند لقائه بالملك، قال الأخير: لا تزعل يا خالد، إذا بغيت تطلع راح اطلع أنا وياك”.

خالد الفيصل متضايق جدا من ابن سلمان ومن استحواذه على كل شيء، وعند لقائه بالملك، قال الأخير: لا تزعل يا خالد، إذا بغيت تطلع راح اطلع أنا وياك — العهد الجديد (@Ahdjadid) September 24, 2017

وكان “العهد الجديد” قد كشف سابقا أنّ التجهيز للإعلان عن تنازل الملك عن العرش بات مكتملا وقد يُعلن في أي وقت، ولكن بالرغم من حرصه واستعجاله إلا أنه لا يزال خائفاً ومتردداً.

وفي سياقٍ ذي صلة، قال “العهد الجديد” إن الملك سلمان حاليا “يقضي معظم وقته في لعب البلوت مع أصحابه القديمين من الرياض ولعدة ساعات”.

وأضاف: “أما شؤون الحكم فلا يدري عنها وقد سلمها لمحمد ولك أن تتخيل أن جميع الأوامر الملكية التي كنت تقرأها هي من محمد بالرغم من وجود توقيع واسم سلمان”.

وذكرت قناة CNBC، الخميس 7 سبتمبر/أيلول، أن الملك السعودي قد يتخلى عن السلطة لصالح ابنه ولي العهد الأمير محمد بن سلمان آل سعود خلال الأسابيع القليلة المقبلة.

كما أعلنت شركة Eurasia Group الأميركية أن نقل السلطة سيتم في الأسابيع القليلة المقبلة من أجل “منع الخلاف بين أفراد الأسرة الحاكمة”.

ونقلت القناة عن رئيس المجموعة العلمية لشركة Eurasia Group في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، أيهم كامل: “نحن نعتقد أن الملك سلمان سينقل السلطة إلى ابنه في الأسابيع المقبلة (إذا لم يكن في المستقبل القريب)، من أجل منع منافسي محمد بن سلمان التشكيك في خطة نقل السلطة”.

وأشارت القناة في الوقت نفسه إلى أنه وفقاً لبعض المحللين، فإن المعركة من أجل السلطة في المملكة تجري الآن بالفعل.