رغم أن العالم كله يقف ضد استفتاء #كردستان لما سيترتب عليه من نتائج كارثية، إلا أن أعوان الشيطان (ابن زايد والسيسي وابن سلمان) فقط هم من يدعمون هذا الاستفتاء وبشدة إرضاء لأسيادهم بتل أبيب، وأمر “ابن زايد” صبيانه بالترويج له ودعمه بوسائل التواصل.

واتباعا لتعليمات (شيطان الإمارات) خرج الدكتور خالد القاسمي السياسي الإماراتي المقرب جدا من ولي عهد أبو ظبي محمد ابن زايد، ليروج عبر حسابه بتويتر لاستفتاء #كردستان ويدعمه بتغريدات خادعة مضللة.

من الآن وقبل نتائج الإستفتاء أبارك لشعب كردستان إستقلال دولته ، وأشرقت شمس دولة كردستان سند لأشقاءهم العرب بإذن الله pic.twitter.com/pZLI99784h — د. خالد القاسمي (@alqassimi5) September 24, 2017

خلاص أنتهى الموضوع شعب الكورد قرر مصيره ما يفيد نباح أردوغان ولا روحاني pic.twitter.com/119Dn3quzQ — د. خالد القاسمي (@alqassimi5) September 25, 2017

حرية تقرير المصير مكفولة لكل الشعوب والكرد دخل في وحدة مع العراق بإرادته وحينما شعر بالمظلومية من حقه تقرير مصيره حالة حال شعب الجنوب العربي pic.twitter.com/ZYFLzoUc1P — د. خالد القاسمي (@alqassimi5) September 25, 2017

أرحب بالأخوة الأشقاءالأكراد في حسابي وتواجدهم شرف لي بجانب إخوتهم العرب متمنيا لهم التوفيق والنجاح في الإستفتاء بقيادة الرئيس مسعود البرزاني pic.twitter.com/jH5iKvHLbO — د. خالد القاسمي (@alqassimi5) September 25, 2017

وفتحت مراكز الاقتراع صباح اليوم الاثنين، أبوابها أمام نحو خمسة ملايين ناخب للتصويت في استفتاء انفصال كردستان وسط تصاعد التوتر مع الحكومة العراقية ومعارضة إقليمية ودولية واسعة.

وترفض الحكومة العراقية بشدة الاستفتاء، وتقول إنه لا يتوافق مع دستور العراق، الذي أقر في 2005 وإنه لا يصب في مصلحة الأكراد سياسيا ولا اقتصاديا ولا قوميا.

وأغلقت إيران أجواءها مع إقليم كردستان العراق احتجاجا على إجراء إدارة الإقليم استفتاء للانفصال عن العراق. وفرضت تركيا إجراءات مشددة على الحدود مع الإقليم، أما بغداد فطالبت الإقليم بتسليم المعابر والمطارات.

ومن جهته، حذر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان من أن بلاده ستغلق الحدود مع كردستان العراق في كلا الاتجاهين خلال الأيام المقبلة احتجاجا على إجراء الاستفتاء، معتبرا أن الاستفتاء غير شرعي وغير مقبول.

وقالت الخارجية التركية في بيان إن أنقرة لا تعترف باستفتاء انفصال إقليم كردستان العراق الذي ينظم اليوم، معتبرة أنها فاقدة لكافة أنواع الشرعية والأساس القانوني، سواء بالنسبة للقانون الدولي أو الدستور العراقي.

وعراقيا وصف رئيس البرلمان العراقي سليم الجبوري الاستفتاء الكردي بأنه خطأ تاريخي وإجراء غير قانوني ومعدوم الأثر قانونا.

وقال الجبوري في مداخلة له بجلسة البرلمان هذا اليوم التي غاب عنها نواب الكتلة الكردستانية إن مجلس النواب سبق أن أعلن موقفه الرافض للاستفتاء “ويجدد موقفه اليوم بالقول إن هذا الاستفتاء غير قانوني وإن المجلس يجدد الدعوة لجميع الأطراف إلى اتخاذ كافة الإجراءات القانونية من أجل الحفاظ على وحدة العراق”.

وكشف المغرد السعودي الشهير “مجتهد”، قبل أيام أن المملكة العربية السعودية والإمارات وإسرائيل، يقفون في صفا واحدا لدعم الاستفتاء في إقليم كردستان للانفصال عن العراق.

وقال “مجتهد” في تدوينات له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن”: “العالم كله ضد الاستفتتاء ما عدا (إسرائيل) والإمارات والسعودية، مرجعا السبب في ذلك إلى “حماس السعودية والإمارات بالوقوف مع (إسرائيل) ونكاية بتركيا”.

وأضاف في تغريدة أخرى: “كانت السعودية تخفي موقفها حتى تقوم بدور وساطة مزعومة تتحايل فيها لإنجاح الاستفتاء، لكن العراقيين تجاهلوهم بالكامل، فقرروا إعلان موقفهم”.

وأكد “مجتهد” بأن “هذا الدعم لاستفتاء كردستان يأتي تبعا للحماس المبالغ فيه لخدمة النفوذ الصهيوني، عند (ولي العد السعودي محمد) بن سلمان و(ولي عهد أبوظبي) بن زايد، والذي حار المراقبون في تفسير أسبابه”.

وأوضح أنه “يتوقع المراقبون لو أجري الاستفتاء اندلاع حرب بين بغداد وأربيل تتورط فيها إيران وتركيا ولهذا السبب تقف أمريكا ضد الاستفتاء خوفا من عودة داعش”.

وكانت مصادر قد كشفت أن الإمارات والسعودية، تعتقدان أن قيام دولة كردية سيتطلب حاجتها لدعم خارجي في ظل عداء محيطها لها، ومن ثم ستتمكن الدولتان من بناء نفوذ في الدولة الوليدة لمناكفة تركيا وإيران والعراق.