تبدو عملية فتح القبور عملاً لا أخلاقياً، إلا أنه صار شائعاً نوعاً ما مؤخرا بسبب التقدم والتطور الحاصل في تقنية الحمض النووي.

وعلى مر السنوات القليلة الماضية، تم نبش قبور كل من: القاتل المتسلسل ”هـ. هولمز“، والشاعر والأديب ”بابلو نيرودا“، وعالم الفلك ”تايشو براهي“، والزعيم الفلسطيني ”ياسر عرفات“، وآخرون كثيرون، وتم استخراج جثثهم إما للتأكد من أن جثثهم الحقيقية هي ما يوجد داخل قبورهم-، أم للتحقيق في أسباب موتهم.

واستعرضت قناة “متع عقلك” على “يوتيوب” 8 مشاهير رَغِبَ العلماءُ بشدّة في فتح قبورهم، في هذا الفيديو ..