تداول ناشطون عبر موقع التدوين المصغر “تويتر” مقطع فيديو يكشف انهيار أحد المسارح في منطقة “جازان” بالسعودية قبل بدء الاحتفال بالعيد الوطني الـ87، وهو ضمن الاحتفالات التي أعلنتها هيئة الترفيه.

ووفقا للفيديو المتداول الذي رصدته “وطن”، فقد تفاجأ الحضور الذين تجمعوا في أحد الاستادات الرياضية لحضور الحفل بسقوط بانهيار المسرح بأكمله.

واوضح الفيديو هروب عدد من المسؤولين عن تنظيم الاحتفال الذين كانوا يقفون في محيط المسرح.

مشهد آخر

تم تأجيل الاحتفال بعد سقوط المسرح وسط ذهول من الحاضرين pic.twitter.com/U8Mf6tlA8T — شؤون عربية (@Arabaffairstv) September 24, 2017

كما شهدت الاحتفالات التي أقامتها هيئة الترفيه اختلاطا غير مسبوق بين الرجال والنساء بعد أن سمحت السلطات للنساء لأول مرة بالمشاركة في احتفالات العيد الوطني، حيث جاء هذا السماح ضمن رؤية “المملكة 2030” التي يتبناها ولي العهد محمد بن سلمان، وانتهاجا للتجول نحو العلمانية وفقا لما كشفه السفير الإماراتي في واشنطن يوسف العتيبة.