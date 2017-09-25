تداول ناشطون عبر موقع التدوين المصغر “تويتر” مقطع فيديو يكشف انهيار أحد المسارح في منطقة “” بالسعودية قبل بدء الاحتفال بالعيد الوطني الـ87، وهو ضمن الاحتفالات التي أعلنتها هيئة الترفيه.

 

ووفقا للفيديو المتداول الذي رصدته “وطن”، فقد تفاجأ الحضور الذين تجمعوا في أحد الاستادات الرياضية لحضور الحفل بسقوط بانهيار المسرح بأكمله.

 

واوضح الفيديو هروب عدد من المسؤولين عن تنظيم الاحتفال الذين كانوا يقفون في محيط المسرح.

 

كما شهدت الاحتفالات التي أقامتها هيئة الترفيه اختلاطا غير مسبوق بين الرجال والنساء بعد أن سمحت السلطات للنساء لأول مرة بالمشاركة في احتفالات العيد الوطني، حيث جاء هذا السماح ضمن رؤية “المملكة 2030” التي يتبناها ولي العهد ، وانتهاجا للتجول نحو العلمانية وفقا لما كشفه السفير الإماراتي في واشنطن يوسف العتيبة.