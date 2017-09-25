انتقم زوج في إمارة الشارقة بالإمارات من زوجته وعشيقها، بحرق وجههما عبر سكب مادة حارقة عليهما، بعدما ضبطها تخونه معه.

وقطع الزوج سفره من سيريلانكا عندما شاهد صورة زوجته التي تبلغ من العمر 30 عامًا مع رجل لا يعرفه على فيسبوك، فغضب وعاد إلى البلاد لمراقبة سلوك زوجته دون علمها.

ولدى مراقبة الزوج لزوجته، شاهدها تدخل مع عشيقها إلى شقته، فتبعهما ودخل إلى الشقة، وقام بسكب مادة حارقة على وجه زوجته وعشيقها، الأمر الذي استدعى تحويلهما إلى المستشفى لتلقي العلاج في العناية المركزة من حروق بليغة.

وضبطت الأجهزة الأمنية الزوج أثناء محاولته الهروب من البلاد، فيما أحيلت القضية إلى النيابة العامة.