تداول نشطاء مواقع التواصل مقطعا مصورا، أظهر مواطنا إماراتيا وهو يمتدح رئيس النظام المصري عبدالفتاح السيسي بشكل وأسلوب مصطنع مبالغ فيه، بمجلس ولي عهد أبو ظبي محمد ابن زايد أثناء زيارته الأخيرة للإمارات، فيما وصفه النشطاء بـ”نفاق عجز عنه الشيطان ابن زايد نفسه”.

ويظهر المقطع الذي تم تداوله على نطاق واسع من قبل النشطاء، المواطن الإماراتي (مجهول الهوية) وهو يثني على السيسي ويمتدحه بكلمات مبالغ فيها وصلت حد قوله (أمن مصر جزء من أمن الإمارات القومي نفديها بدمن وبروحنا، ومستعدين ناكل وجبة واحدة بالشهر فداء لمصر)، ما استدعى سخرية واسعة من النشطاء واستنكار لموقف هذا المواطن الذي وصفوه بالمنافق المتملق.

شاهد..

أمام الرئيس المصري وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد .. أبناء الامارات يعبرون عن حبهم واعتزازهم بمصر وشعبها الشقيق pic.twitter.com/4QX6KF3HfL — علوم الدار (@oloumaldar) September 25, 2017

وغادر أمس، الأحد، رئيس النظام المصري عبدالفتاح السيسي، مصر متجها يتجه إلى الإمارات في زيارة رسمية لمدة يومين.