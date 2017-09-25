تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك وتويتر” في مصر مقطع فيديو لإحدى المذيعات، وهي تزعم في برنامجها إنها استطاعت مساعدة إحدى صديقات البرنامج في فلوريدا قبل إعصار “إيرما” الذي ضرب فلوريدا، حيث إنه كان من المفترض أن يضرب الإعصار بلدتها ويقضي عليها بالكامل، حسب قولها.

وقالت المذيعة المصرية، لبنى أحمد، عبر برنامجها “كارما” على فضائية “الحدث اليوم”، إنها تدخلت للتخفيف من حدة الإعصار وتغيير مساره باتجاه خليج المكسيك بناء على طلب من صديقة عربية كان الإعصار يهدد مدينتها ومنزلها وعائلتها.

وأضافت المذيعة التي تصف نفسها بأنها معالجة بالطاقة الروحية، إنها استطاعت بمساعدة زميل لها يدعى أحمد شعبان، تهدئة حدة طاقة الإعصار وتغيير مساره بعيدا عن البشر.

طااااب يا جماعه…اسيبكوا انا بقيCredit (for the find): Reem Atef El- Dessouky Опубліковано Mahmoud Maklad 24 вересня 2017 р.

ونالت المذيعة الصرية قدر هائل من السخرية على مواقع التواصل الاجتماعي من حديثها الذي لا يصدقه أي عاقل.

ده كده اهم ڤيديو في السنه و شطبنا .!! pic.twitter.com/fcmNPYUHbL — Ahmed Noh (@a7ma_no7) September 24, 2017

الناس اللي بتقول ده بانجو لا الموضوع اكبر من كده😂 — Gamal (@gamalelsamra) September 25, 2017

خلينا نسأل الأسئله المهمه

الصنف ده بقا اسمه ايه — انا خريج توكتوك (@ahmedahbing) September 25, 2017

هو في ايه يا مصر ايه بقى 😂😂😂 — Shahin (@M__Shahin) September 24, 2017

السنه خلصت بعد الفيديو دا

الله يخرب بيتك يا شيخه — ahmed gamal (@a2a2800) September 24, 2017

إعجاز علمى يضاف إلى جهاز علاج الكبد والايدز وفتوى إرضاع الكبير وجماع الوداع وامتداد ل7000 سنه حضارة — شارد الليل (@p9GNRz6nhneZlDZ) September 25, 2017

يشار إلى أن إعصار”إيرما” واحد من أقوى أعاصير المحيط الأطلسي على الإطلاق، وقد تسبب في مقتل 28 شخصا في منطقة الكاريبي، واجتاح كوبا بأمواج بلغ ارتفاعها 11 مترا. وكان مركز الإعصار على بعد 48 كيلومترا جنوبي مدينة نيبولس.

وأصدرت السلطات الأمريكية أوامر لنحو 6.5 مليون شخص وهم تقريبا ثلث سكان فلوريدا بالخروج من جنوب الولاية، في حين كلف خسائر تجاوزت 200 مليار دولار.