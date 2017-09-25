تداول ناشطون على نطاقٍ واسع بمواقع التواصل الاجتماعيّ، مقطع فيديو احتوى على تصرفاتٍ مثيرةٍ للإستغراب، لفتاة تجرّ شاباً بطريقةٍ مُهينة، من “جنزير” مربوط حول عنقه في أحد الشوارع اللبنانية.

صفحة “وينية الدولة” اللبنانية على “فيسبوك” نشرت الفيديو، وأظهر فتاة تتناول الطعام في مطعم في “جونيه” شمال العاصمة اللبنانيّة، ومعها شاب مقيد بـ”جنزير” في رقبته، واجلسته تحت قدميها، وعندما أنهت وجبتها وخرجت، وفور جلوسها بالسيارة جعلته يلعق رجليها.

وحمل نفس الشريط مشهداً قيل انه في منطقة “مارينا الضبيه” يظهر ايضاً نفس الفتاة والشاب وهو يلعق رجليها عند الساعة الرابعة صباحاً.

من جهتها، بيّنت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي أنّها تمكنت من تحديد هوية ومكان تواجد الرجل وتوقيفه، ويدعى: م. ر. (مواليد عام 1986، لبناني).

ويوم الأحد أوقفت شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي، المدعو ش. خ. (مواليد عام 1983، لبناني) وهو متحوّل جنسياً، ويُعرّف عن نفسه بإسم “إليسا”.

وبالتحقيق معهما، اعترفا بتواصلهما من خلال تطبيق “واتساب” وعبر موقع إلكتروني مخصّص للمتحولين جنسياً على شبكة الأنترنت.