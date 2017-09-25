لقي فيديو تداوله ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك وتويتر” يظهر نساء وفتيات سعوديات يتراقصن بعد أن خلعن حجابهن في إحدى الحفلات المختلطة التي أقامتها هيئة الترفيه بمناسبة العيد الوطني الـ87 للمملكة ونشرته “وطن” عبر صفحتها ردود أفعال واسعة وغاضبة.

ووفقا للفيديو الذي رصدته “وطن” فقد ظهرت أحدى الفتيات وهي تتراقص وتمايل طربا مع إحدى الأغاني الأجنبية وقد أزالت جميع مظاهر الاحتشام عنها، في حين حاولت إخفاء وجهها.

كما أظهر الفيديو المتداول قيام إحدى النساء بنزع حجابها وسط تبادل الضحك المزاح مع الرجال المجاورين لها في الحفل.

من جانبهم، استنكر قراء صفحة “وطن” هذا الفيديو معبرين عن حزنهم لما وصل به الحال في بلاد الحرمين، مستغربين في الوقت نفسه من قابلية الشعب السعودي السريعة لما وصفوه بـ”الانحلال”، متسائلين عن رأي شيوخ المملكة وأئمة الحرم من هذا الامر.

وشهدت الاحتفالات التي أقامتها هيئة الترفيه اختلاطا غير مسبوق بين الرجال والنساء بعد أن سمحت السلطات للنساء لأول مرة بالمشاركة في احتفالات العيد الوطني، حيث جاء هذا السماح ضمن رؤية “المملكة 2030” التي يتبناها ولي العهد محمد بن سلمان، وانتهاجا للتجول نحو العلمانية وفقا لما كشفه السفير الإماراتي في واشنطن يوسف العتيبة.